البث المباشر
رئيس الوزراء العراقي: لن نتفاعل مع العقوبات على إيران لكننا سنحمي مصالحنا
العبادي: لن نتفاعل مع العقوبات على إيران لكننا سنحمي مصالحنا
مراسل العالم: عودة مئات الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في جباتا الخشب، طرنجة وأوفانيا بريف القنيطرة بعد تحريرها وإزالة الألغام والعبوات الناسفة من محيطها وطرقها
مراسل العالم: الجيش السوري يمشي التلول والوديان والطرق الترابية في بادية السويداء في الريف الشمالي الشرقي انطلاقا من قرى شنوان والساقية
مراسلة العالم: كتائب القسام تزف المجاهدين أحمد مرجان و عبد الحافظ السيلاوي من معسكر جباليا اللذين استشهدا إثر قصف صهيوني
موغيريني: الأوروبيون هم من يقرر مع من يتاجرون
الخارجية الروسية: موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء خطوات واشنطن لإعادة فرض العقوبات ضد طهران
الخارجية الروسية: ندين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
الخارجية الروسية تدين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
العالم مهدد بدخول حالة "البيت الزجاجي" ودرجات الحرارة إلى ارتفاع

روسيا تمهل تركيا شهرا للخروج من ادلب

روسيا تمهل تركيا شهرا للخروج من ادلب
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

تحت العنوان أعلاه، كتب زاؤور كاراييف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول التحضيرات الجارية لتحرير إدلب، وتشكيل تركيا جيشا من المقاتلين في آخر معاقل المعارضة.

العالم - سوريا

وجاء في المقال: قبل أن تبدأ دمشق بحشد القوات الرئيسية قرب المناطق الشمالية التي يحتلها المقاتلون، بدأت تركيا في تعزيز مواقعها في إدلب وصولا إلى إعادة بناء أهم المرافق في بعض البلدات.

من الواضح أن ذلك يمكن أن يصبح مشكلة تتطلب الحل بطريقة لا يكون فيها أي من الأطراف خاسرا، باستثناء الإرهابيين.. انطلاقا من تقارير مختلف وسائل الإعلام الأجنبية، بدأت عملية الحل بالفعل. وقد بادرت موسكو إليها. ويُزعم أن روسيا أمهلت تركيا شهرا واحدا من أجل التعامل مع الوضع في إدلب. إذا فشلت أنقرة في الفرز كما ينبغي، فإن إدلب كلها سوف تصبح هدفاً للجيش العربي السوري وحلفائه الروس. في الوقت نفسه، الأتراك أنفسهم يعملون حاليا على توحيد القوات المحلية على قاعدة الجيش العربي السوري. ووفقاً لتقديرات مختلفة، فإن توحيد جماعات المعارضة يمكن أن يؤدي إلى إنشاء جيش يتألف من سبعين ألف شخص.

وفي الصدد، قال الخبير التركي كرم يلدريم: لا يمكن لروسيا وتركيا أن تسمحا لنفسيهما بتناقضات خطيرة بينهما، وإلا فإن صيغة أستانا ستفشل. فهي مهمة للجميع كبديل عن عملية جنيف التي فقدت معناها. ما هو مخطط في اسطنبول، اليوم 7 سبتمبر (قمة تركية روسية  ألمانية فرنسية) يمكن اعتباره استمرارا وتوسيعا لعملية أستانا.

وفي رده علي هذا السؤال: كيف يمكن أن تؤثر هذه القمة على الوضع في إدلب؟ أجاب: الآن، المشكلة الرئيسية بالنسبة لتركيا وروسيا في هذا الجزء من سوريا هي الجماعات الارهابية وخاصة المجموعات التي تشكلت نتيجة لانهيار جبهة النصرة. ربما، هذا الشهر، ستنجح روسيا وتركيا في القضاء المشترك على نفوذ هؤلاء الإرهابيين في بعض مناطق إدلب. أما بالنسبة للجيش السوري الحر، فهناك أشخاص في صفوفه يؤيدون التقارب مع دمشق. على الأرجح، سوف يتم تفاهم بين دمشق والمعارضة السورية في إدلب. وهناك، بالتالي، حاجة لوساطة تركيا وتعاونها مع روسيا في هذا الأمر. أعتقد أن الإعلان عن ذلك سيتم بعد القمة.

المصدر: روسيا اليوم

روابط ذات صلة

هل حقا وعدت تركيا سوريا بـ"تطورات جميلة".. ومتى؟

توتر على حدود تركيا سوريا وتظاهرات في انقرة ضد سياسة اردوغان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مصر... جريمة بشعة تهز محافظة الإسماعيلية

الإنتربول يصدر مذكرة بطلب أردني لاعتقال متهم... والسبب؟

روسيا تمهل تركيا شهرا للخروج من ادلب

فيديو.. وقفة تضامنية في بيروت مع المعتقل البحريني حسن مشيمع

تحالف القوى الفلسطينية يستنكر العقوبات الامريكية على ايران

شاهد بالفيديو.. آخر الأخبار عن عمليات الجيش السوري في بادية السويداء

ايران تطرح الدولار بسعر0 8 الاف ريال بسوق الصرف الثانوية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

العراق... انتهاء عملية فرز الأصوات يدويا

"دافنشي" سبب المعركة الخفية بين ابن زايد وابن سلمان

إيران تحبط عمليتين ارهابيتين في كردستان وخوزستان

كيف تصدرت سوريا قائمة الدول الأكثر خطورة في العالم؟

12 اصابة في حريق بمبنى في شمال طهران+صورة

احمد جارالله: الأزمة السعودية الكندية يديرها “الإيراني و الصومالي"

صحيفة صينية: الشركات الصينية لا تلتزم بالحظر الأميركي ضد إيران

القوات العراقية تطهر أنابيب نفط وتدمر متفجرات "داعش"

موجة حر تجتاح فرنسا والسلطات تتخذ إجراءات استثنائية

مادورو يكشف عن حقائق جديدة في محاولة اغتياله

الجيش السوري يدمر تحصينات الارهابيين في حماة

حجم تجارة إيران مع دول أوروبية يتجاوز 3.1 مليار دولار

الأکثر مشاهدة