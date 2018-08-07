هنيه: وفد حماس يسافر إلى القاهرة لبحث ملف المصالحة مع فتح

العالم - فلسطين

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، الثلاثاء، أن إسماعيل هنيه، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التقى بقيادات الحركة، وأوضح لهم أن وفد حماس سيغادر إلى مصر لمناقشة ملف المصالحة مع فتح.

وأفادت القناة على شريط أخبارها القصير، أن هنيه التقى قيادات الحركة، من الداخل والخارج، وبحث معهم ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح، ومناقشة تحسين الأحوال الاجتماعية لغزة، ووقف النار مع "إسرائيل"، في حال الدخول في هدنة مع "تل أبيب"، أو البحث عن سبل مواجهة أي هجوم تقوم به إسرائيل على القطاع.