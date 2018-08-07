البث المباشر
رئيس الوزراء العراقي: لن نتفاعل مع العقوبات على إيران لكننا سنحمي مصالحنا
العبادي: لن نتفاعل مع العقوبات على إيران لكننا سنحمي مصالحنا
مراسل العالم: عودة مئات الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في جباتا الخشب، طرنجة وأوفانيا بريف القنيطرة بعد تحريرها وإزالة الألغام والعبوات الناسفة من محيطها وطرقها
مراسل العالم: الجيش السوري يمشي التلول والوديان والطرق الترابية في بادية السويداء في الريف الشمالي الشرقي انطلاقا من قرى شنوان والساقية
مراسلة العالم: كتائب القسام تزف المجاهدين أحمد مرجان و عبد الحافظ السيلاوي من معسكر جباليا اللذين استشهدا إثر قصف صهيوني
موغيريني: الأوروبيون هم من يقرر مع من يتاجرون
الخارجية الروسية: موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء خطوات واشنطن لإعادة فرض العقوبات ضد طهران
الخارجية الروسية: ندين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
الخارجية الروسية تدين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
العالم مهدد بدخول حالة "البيت الزجاجي" ودرجات الحرارة إلى ارتفاع

حرائق 2018 تكشف "تكتيكات" الحرب العالمية الثانية!

حرائق 2018 تكشف
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشفت حرائق غابات قرب سواحل جمهورية أيرلندا معلما أثريا يعود لزمن الحرب العالمية الثانية، عبارة عن علامة "استدلالية" للطيارين تقع على هضبة مرتفعة.

العالم - منوعات 

وكشفت حرائق الغابات عن عدة أحرف مكونة من أحجار مرصوصة على هضبة تقع في منطقة براي هيد، كونت الأحرف كلمة "أيري"، التي تعني "أيرلندا" باللغة الإيرلندية.

وقالت صحيفة "إندبندنت" إن الكلمة كانت تستخدم كدلالة جغرافية لطياري الحلفاء، والطيارين الألمان على حد سواء، خلال الحرب العالمية الثانية.

وكشفت وحدة "غاردا" الجوية عن الكلمة العملاقة عند تمشيطها المنطقة التي اجتاحها الحريق قرب سواحل جمهورية إيرلندا.

ووضعت أيرلندا 80 علامة على الهضاب خلال الحرب العالمية الثانية، لتنبيه الطيارين أنهم يحلقون فوق "أرض محايدة".

تصنيف :

روابط ذات صلة

حرائق الغابات تتوسع في اوروبا وموجة حر تجتاحها

أثينا: حرائق اليونان مفتعلة ولدينا الدليل

تجدّد اندلاع الحرائق ببالونات العودة في مستوطنات غلاف غزة

بالفيديو : حرائق مندلعة في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حرائق 2018 تكشف "تكتيكات" الحرب العالمية الثانية!

روسيا وباكستان يبحثان الأمن الإقليمي والتعاون العسكري

وزیر الامن الايراني: ترامب اضاع مكانة بلاده في العالم

مباحثات عسكرية رفيعة المستوى بين مصر والسودان

كندا تنسى اليمنيين والسعودية تكرر سيناريو قطر

العراق... مجلس الوزراء يصوت على تلبية مطالب المحافظات وتخصيص اموال لها

شنق داعشي من قبل مسلحين دروز في السويداء جنوب سوريا

تصريحات جونسون والإسلاموفوبيا في بريطانيا

حملة اعتقالات جديدة بالضفة الغربية + فيديو

جونسون يشبه المنقبات بـ"لصوص البنوك" وبرلمانية ترد "أنت عنصري"

ماذا يطبخ ولي عهد أبوظبي في القاهرة؟

عبداللهيان: محاولات الاعداء لإثارة الحرب النفسية أكثر من الحظر نفسه

«بادية السويداء» ؛ عنوان لانتصار الجیش السوری فی الجنوب

دولة عربية تترقب سحرا سماويا!!

هنيه: وفد حماس يسافر إلى القاهرة لبحث ملف المصالحة مع فتح

لبنان.. تخصيص مراكز لاستقبال اللاجئين الراغبين بالعودة الي سوريا

ذكاء الإنسان بين العقل والعاطفة !

محللون أمريكيون يهاجمون ابن سلمان بعد أزمة كندا.. ماذا قالوا؟

ايران توقع مع العراق وسوريا مذكرة تفاهم لمكافحة الاتربة والغبار

العبادي: العراق لن يتعامل مع العقوبات الأمريكية ضد إيران

الأکثر مشاهدة