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وكشفت حرائق الغابات عن عدة أحرف مكونة من أحجار مرصوصة على هضبة تقع في منطقة براي هيد، كونت الأحرف كلمة "أيري"، التي تعني "أيرلندا" باللغة الإيرلندية.

وقالت صحيفة "إندبندنت" إن الكلمة كانت تستخدم كدلالة جغرافية لطياري الحلفاء، والطيارين الألمان على حد سواء، خلال الحرب العالمية الثانية.

وكشفت وحدة "غاردا" الجوية عن الكلمة العملاقة عند تمشيطها المنطقة التي اجتاحها الحريق قرب سواحل جمهورية إيرلندا.

ووضعت أيرلندا 80 علامة على الهضاب خلال الحرب العالمية الثانية، لتنبيه الطيارين أنهم يحلقون فوق "أرض محايدة".