أول تعليق من مصر على أزمة السعودية وكندا

العالم - مصر

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للخارجية المصرية، إن "مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين السعودية وكندا، وتعتبرها نتاج مباشر للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخرا بالتدخل في الشئون الداخلية للعديد من دول المنطقة".

وأشار إلى ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية في تصريحاته، أن موقف مصر داعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشيرا إلى تضامن مصر مع السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شئونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها.

​وكانت السعودية أعلنت، فجر يوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، استغربت فيه الموقف السلبي والمستغرب من كندا، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية، بشأن "نشطاء المجتمع المدني" الذين جرى إيقافهم في السعودية.