البث المباشر
ا ف ب: واشنطن ستفرض في 23 آب رسوما بنسبة 25% على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار
مراسل العالم: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي
رئيس الوزراء العراقي: لن نتفاعل مع العقوبات على إيران لكننا سنحمي مصالحنا
العبادي: لن نتفاعل مع العقوبات على إيران لكننا سنحمي مصالحنا
مراسل العالم: عودة مئات الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في جباتا الخشب، طرنجة وأوفانيا بريف القنيطرة بعد تحريرها وإزالة الألغام والعبوات الناسفة من محيطها وطرقها
مراسل العالم: الجيش السوري يمشي التلول والوديان والطرق الترابية في بادية السويداء في الريف الشمالي الشرقي انطلاقا من قرى شنوان والساقية
مراسلة العالم: كتائب القسام تزف المجاهدين أحمد مرجان و عبد الحافظ السيلاوي من معسكر جباليا اللذين استشهدا إثر قصف صهيوني
موغيريني: الأوروبيون هم من يقرر مع من يتاجرون
الخارجية الروسية: موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء خطوات واشنطن لإعادة فرض العقوبات ضد طهران
الخارجية الروسية: ندين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن

أول تعليق من مصر على أزمة السعودية وكندا

أول تعليق من مصر على أزمة السعودية وكندا
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تتابع بقلق تطورات الأزمة بين السعودية وكندا، وتعرب عن تضامنها مع المملكة ضد أي تدخل خارجي في شئونها الداخلية.

العالم - مصر

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للخارجية المصرية، إن "مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين السعودية وكندا، وتعتبرها نتاج مباشر للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخرا بالتدخل في الشئون الداخلية للعديد من دول المنطقة".

وأشار إلى ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية في تصريحاته، أن موقف مصر داعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشيرا إلى تضامن مصر مع السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شئونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها.

​وكانت السعودية أعلنت، فجر يوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، استغربت فيه الموقف السلبي والمستغرب من كندا، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية، بشأن "نشطاء المجتمع المدني" الذين جرى إيقافهم في السعودية.

روابط ذات صلة

أمريكا تحث السعودية وكندا على حل خلافهما

هذا موقف الدوحة من الأزمة الراهنة بين السعودية وكندا

هذا موقف الامارات من الخلافات بين السعودية وكندا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو أهالي غزة يشيعون شهداء سقطوا على يد الاحتلال

محمد الهندي من موسكو: التوازن مطلوب ونحن نستمع للجميع

بالفيديو .. هكذا دحضت القسام مزاعم الاحتلال

شاهد..مئات القطط تحيط بمعبد في اليابان

دك تجمعات للغزاة بصاروخ باليستي قصير المدى بالساحل الغربي

ابحثي عن اكسير الشباب في هذه المواد الغذائية

صنعاء تطالب إنهاء عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان

في تطور سريع للأزمة.. قرار جديد من السعودية ضد كندا

اجراس ساعة حلب بعد خمسين عاما تدق من جديد

الخطر على عمالقة سوريا

 دولة درزية في سوريا؟!

الغذاء عالي البروتين أثناء الحمل يقي المواليد من هذا المرض عند الكبر

قتلى وجرحى لمرتزقة العدوان بينهم قيادات في جيزان

في ليلة واحدة.. باليستيان يدكان جنود التحالف والمرتزقة

تنديد بـ"العنف المفرط" ضد فرنسيين ساعدوا مهاجرين

أول تعليق من مصر على أزمة السعودية وكندا

اجتماع اللجنة السودانية المصرية المشتركة لكبار المسؤلين في القاهرة

كندا تستعين بالإمارات وبريطانيا لحل الأزمة مع السعودية

بعد إطلاق صاروخ بطريق الخطأ... إيقاف طلعات المقاتلات الإسبانية فوق دول البلطيق

إقالة موظفين كبار في مدينة الموصل

الأکثر مشاهدة