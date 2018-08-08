بوريس جونسون "لن يعتذر" عن تشبيه مرتديات البرقع بـ "سراق البنوك"

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وقد تعرض جونسون لانتقادات لوصفه النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع بأنهن "يشبهن صناديق البريد" (في إشارة إلى ترك فتحة صغيرة في البرقع للنظر يرى أنها تشبه فتحة صندوق البريد)، كما قارنهن أيضا مع "سراق البنوك".

ودعمت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الدعوات التي طالبت جونسون بالاعتذار، قائلة إن إشارته "تسببت بإساءة واضحة".

وقال مصدر مقرب من جونسون "إنه لن يعتذر" مضيفا أنه "من السخف" مهاجمة وجهات نظره.

وأضاف "يجب أن لا نسقط في فخ تكميم النقاش في القضايا الشائكة".

وأكمل "يجب أن نواجه ذلك، إذا فشلنا في رفع أصواتنا في الحديث دفاعا عن القيم الليبرالية فإننا ببساطة نسلم الأرض للرجعيين والمتطرفين".

وجاءت تعليقات جونسون في مقال كتبه لصحيفة ديلي تلغراف وأثار انتقادات من جماعات إسلامية وبعض النواب من الحزب الحاكم والمعارضة.

وفي المقال الذي كان يتحدث عن قرار حظر النقاب والبرقع في الدنمارك، حض جونسون على عدم منع غطاء الوجه الكامل، لكنه وصفه بأنه يبدو "سخيفا".

بيد أن مؤسس منتدى المحافظين المسلمين قال إن التصريحات ستضر بعلاقات المجتمع (المسلم).

وقال رئيس حزب المحافظين براندون لويس إنه يتفق مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، اليستير بيرت، في أن ثمة درجة من الإساءة في تعليقات جونسون، عمدة لندن السابق، ودعاه إلى الاعتذار.

وقد رحبت الرئيسة السابقة لحزب المحافظين، البارونة وارسي، وكانت أول امرأة مسلمة تحتل منصبا في مجلس الوزراء البريطاني، بتدخل لويس ودعت إلى تطبيق إجراء انضباطي داخل الحزب بحق جونسون إذا لم يعتذر.

ووصفت تعليقات جونسون بأنها "مسيئة ومستفزة بشكل متعمد" مشيرة إلى أنها تمثل "سياسة ذكية" في الوقت نفسه.

وشددت على القول إن النقاش بشأن النقاب يجب أن يكون "بأسلوب جاد" بدلا من "محاولة احتلال وقت في وسائل الإعلام وجذب الانتباه في قضية هو يعرف أنها ستثير أصداءً لدى جزء معين في حزب المحافظين".