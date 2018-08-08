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شاهد.. هذه دلالة قرارت ترامب ضد ايران

الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكد استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية وسام اسماعيل، ان العقوبات الاميركية الجديدة هي دلالة على تعنت اميركي والوقوف بوجه الشرعية الدولية باعتبار ان الجهة المخولة للعقوبات هي الامم المتحدة.

العالم - خاص

وقال اسماعيل في حوار مع العالم في برنامج "مع الحدث": ان الاجراءات الاميركية اشارة الى سياسة تدخلية مازالت مستمرة في الشرق الاوسط، ومحاولة لشد عصب لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة خصوصاً بعد ما جرى الحديث عنه مؤخراً من انها ستذهب الى الشرق وتترك هذه المنطقة.

واوضح اسماعيل، ان قرارات ترامب لن تؤثر بشكل فعال على ايران، وانما ستؤثر على الاقتصاد الايراني في حال لم تواجه باجراءات مقابلة، مشيراً الى ان العقوبات الاميركية ليست موجهة الى الدولة الايرانية وانما تستهدف الشعب الايراني ومحاصرته لكي يقوم هذا الشعب بالمهمة التي عجز عنها ترامب وهي محاصرة الحكومة في ايران واثارة الانقسام داخل المجتمع الايراني.

واكد اسماعيل، ان الواقع الدولي حالياً مختلف كثيراً عن الفترة الاميركية الاحادية والهيمنة، وان الدول الكبرى التي وقعت الاتفاق النووي تدافع عنه انطلاقاً من ايمانها بالشرعية الدولية والعقود بين الدول وتقف بوجه اميركا، مبيناً ان دفاع هذه الدول عن الاتفاق النووي انما هو رد طبيعي عن حالة الضعف الذي تعتري الواقع الاميركي في العالم، حيث كشفت السياسات الدولية ان الولايات المتحدة لم تعد القطب الاول والوحيدة القادرة على فرض اجندتها على الشرق الاوسط وشرق آسيا.

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