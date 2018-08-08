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شاهد.. ترامب منزعج بعد اعادة الحظر ضد ايران.. وهذا السبب!!

الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير بالشؤون الاميركية نصير العمري، ان هناك فجوة كبيرة بين ادارة الرئيس الاميركي ترامب واوروبا حول ايران، مشيراً الى ان الاتحاد الاوروبي كان واضحاً في رفضه لعقوبات ترامب وخروجه من الاتفاق النووي وانه اتخذ قراراته بشكل احادي لم يراع فيها قرارات مجلس الامن الدولي او المجتمع الدولي.

العالم - خاص

وقال العمري في حوار مع العالم في برنامج "مع الحدث": ان الايرانيين لا يعولون كثيراً على الاوروبيين كما يتصور البعض، لانها حليفة للولايات المتحدة، وانما الموضوع الذي يعول عليه الايرانيون هو انه وفقاً للاصول السياسية الدولية، فان الائتلافات والاتحادات تتأتى على اساس المشتركات والاستراتيجيات والمصالح المشتركة.

واكد، ان صبر وصمود الايرانيين قد ازعج ترامب وهناك تخوف اميركي من ألا تنجح كل هذه العقوبات المفروضة خاصة وانها اخرجت ايران من كافة التزاماتها الدولية.

كما اعتبر العمري، التصرفات الترامبية ادت الى وقوف الولايات المتحدة بوجه المصالح الاوروبية ودولاً اخرى مثل الصين وروسيا وغيرها، وعلى هذا الاساس فان ترامب دفع بالجميع لتشكيل نوع من الاتحاد او الائتلاف الاقتصادي والدولي ومن ضمنها ايران ضد الولايات المتحدة.

ولفت الى ان ترامب يراهن على شيئاً واحداً ولا يراهن على اقناع الاوروبيين رغم انه يحاول، وينوي لي ذراع الشركات الغربية الكبرى الراغبة بالذهاب او البقاء في ايران، بمعادلة بسيطة جداً اذا ارادت الذهاب الى ايران فانها ستسحب من اسواق اميركا، مشيراً الى ان هذا الامر سيؤدي بالعودة الى مربع المفاوضات واصبحت الملفات التي يمكن الحديث عنها محددة، بحسب تعبيره.

مزيد التفاصيل في الفيديو اعلاه..

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