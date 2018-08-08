شاهد؛ ما هو المستحيل في اجراءات حظر ترامب على ايران؟

العالم - خاص

وقال آبشناس في حديثه لقناة العالم في برنامج "مع الحدث": ان العقوبات التي قال ترامب انه سيفرضها على ايران كانت موجودة ولم تكن شيئاً جديداً وانما قام بتفصيلها، مشيراً الى ان هذه العقوبات لم ترفع عن ايران بعد الاتفاق النووي.

واوضح آبشناس، ان ترامب هدد انه بعد ثلاثة اشهر سوف يقوم بتصفير بيع النفط الايراني، لافتاً الى ان هذه العقوبات على النفط الايراني كانت موجودة منذ ايام "حكومة مصدق"، عندما قامت ايران بتأميم البترول الايراني لتقوم اميركا وبريطانيا بفرض عقوبات على النفط الايراني، ولكن لان المجتمع الدولي لم يلتزم بهذه العقوبات حينها، لذا فانها لم تؤثر على الصادرات الايرانية رغم ان الولايات المتحدة وبريطانيا قاما بشراء النفط الايراني لكنهما لم يرفعا العقوبات عنه.

واضاف آبشناس، ان البنك المركزي الايراني سارع الى القيام باجراءات للتصدي من استغلال ادارة ترامب لموضوع الحظر من خلال تخويف الشارع الايراني مما سوف يحصل بعد فرض هذه العقوبات، وقام البنك فتح المجال امام التعاملات بالعملة الصعبة والذهب ليعطي انطباعاً وصورة للداخل والشارع الايراني وللمجتمع الدولي ان هذه العقوبات لن تؤثر على ايران وليس هناك خوف منها، وان الاقتصاد الايراني قوياً ويتحمل العقوبات.

مزيد التفاصيل في الفيديو اعلاه..