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حزب الدعوة يطالب برفض الحصار الاقتصادي على ايران

حزب الدعوة يطالب برفض الحصار الاقتصادي على ايران
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

اصدر المكتب الاعلامي لحزب الدعوة الاسلامية العراقي بيان اعلن فيه عن رفضه للعقوبات الامريكية الظالمة ضد الشعب المسلم في ايران. 

العالم-مراسلون   

وجاء  في نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
((وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ)).
         صدق الله العلي العظيم

يعلن حزب الدعوة الاسلامية عن شجبه، ورفضه للعقوبات الظالمة، التي فرضها الرئيس الامريكي ترامب ضد الجمهورية الاسلامية في ايران، ويطالب جميع الحكومات الحرة في العالم، وخصوصا حكومات الدول الاسلامية، برفض هذه العقوبات الجائرة التي تتناقض مع أبسط  مبادئ حقوق الانسان، والتي تحرم وتجرم تجويع الشعوب واضطهادها، وإننا في العراق سبق أن ذاق شعبنا مرارة وقساوة العقوبات، والحصار الاقتصادي الجائر  الذي فُرض عليه، ودفع ثمنه غاليا، وكان على رأس الدول التي فرضته بشكل تعسفي، هي الولايات المتحدة الامريكية.
كما يدعو حزب الدعوة الاسلامية جميع الشعوب المحبة للحرية، ان ترفض مثل هذه القرارات الجائرة، وتعمل على مقاومتها، وأن لاتسمح لأية قوة كانت،أن تمارس غطرستها وطغيانها ضد الشعوب. 
والله نصير المستضعفين، وهو القاهر فوق عباده. 
           حزب الدعوة الاسلامية
               المكتب الاعلامي

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