البث المباشر
الأناضول: وفد قيادة حماس يغادر قطاع غزة عبر معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية.
لجنة المتابعة :الاحتلال علق إخطارات هدم إدارية لعدد من منازل الفلسطينيين بعد اقتحامها قرية العيساوية بالقدس المحتلة، فجر اليوم.
مراسل العالم :عودة مئات الأهالي إلى بلدة الحميدية في ريف القنيطرة بعد تحريرها وتطهيرها من مخلفات الإرهابيين
الجيزان: إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على مركزي المقرن وعتمة
صعدة: قصف صاروخي سعودي مكثف على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وأطراف مديرية حيدان
سماع دوي صفارات إنذار في مستوطنات غلاف غزة اطلقت عن طريق الخطأ
مراسل العالم: إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان في المصلوب باليمن
شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال إثر غارة استهدفت منزلا بمنطقة العمشية في مديرية حرف سفيان باليمن
صعدة: غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة بني ربيعة بمديرية رازح الحدودية
الحديدة: غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على ريف مديرية زبيد

في إجتماعه الإسبوعي..

السيد عمار الحكيم يطالب الجميع الوقوف الى جانب ايران

السيد عمار الحكيم يطالب الجميع الوقوف الى جانب ايران
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

شجب رئيس تيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم الحظر الأمريكي الظالم على ايران الاسلامية وطالب الجميع بالوقوف الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية ومساعدتها لتخرج مرفوعة الرأس من الضغوط السياسية والاقتصادية الجائرة.

العالم - ایران 

وإعتبر السيد عمار الحكيم الذی کان یتحدث فی الاجتماع الاسبوعی لتیار الحکمة العراقی، ان العراق يجب ان يكون الرئة التي تتنفس عبرها ايران في محنتها الجديدة، معتبرا ان الوقوف الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية هو موقف انساني، خاصة وان ايران كانت ولا تزال الى جانب العراق والعراقيين وساعدتهم على حلحلة مشاكلهم، وعلينا كسياسيين عراقيين ان نقرب وجهات النظر تجاه ايران ونقل الضغوط الدولية الدولية التي قد تواجهها في الوقت الراهن.

كما اشار الحكيم الى أن ايران تشكل العمق الاستراتيجي للعراق ولها اكثر من 1300 كيلومتر حدودا مشتركة مع العراق، وان العراقيين لايترددون ان الساسة الإيرانيين سيواجهون الضغوط بكل ذكاء ودهاء، ويخرجوا منها مرفوعي الرأس. واستبعد رئيس تيار الحكمة العراقي حدوث مواجهات بين ايران وامريكا مؤكدا ان المنطقة متخمة بمشاكل الحروب ولاتحتمل اندلاع حرب اخرى، خاصة وان الايرانيين لايميلون للحرب وهم أصحاب رأي في الحوار والتفاهم.

روابط ذات صلة

فخر الصناعات الايرانية .. صواريخ الدعم الناري فلق1 و 2

الصناعات الايرانية الثقيلة تزهر بتقنية متنامية وسوق واعدة

هذا ما قاله الجبوري لوزير الصناعة والتجارة الايراني..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الجيش الوطني الليبي يطالب بتدخل روسيا لحل أزمة البلاد

قصف صاروخي ومدفعي على مواقع عسكرية سعودية بجيزان

للعام الرابع .. السعودية تسيس الحج بوجه اليمنيين

لدى استقباله وزير خارجية كوريا الشمارية.. روحاني: لا ثقة باميركا، لأنها لاتفي بأي من التزاماتها

غوتيريش يبحث مشكلة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

تايلاند.. "فتية الكهف" يعودون إلى مدرستهم

شاهد..اميركا تدخل على خط التوترات بين السعودية والكندا

اخر تطورات ازمة كندا.. الملك سلمان يصدر توجيها جديدا!

الصيف الماضي.. تحالف “واشنطن” يقر بمسؤوليته عن قتل 77 مدنيا بالرقة

فوائد لا تصدق للاستيقاظ مبكرا في القضاء على الاكتئاب

في إجتماعه الإسبوعي.. السيد عمار الحكيم يطالب الجميع الوقوف الى جانب ايران

بعيدا عن العقلانية... السعودية تهدد مبتعثيها في كندا!

ريال مدريد يختار اللون الأحمر لقميصه الثالث لهذا السبب!

الخطوط الجوية الكويتية تعوّض سيدة "إسرائيلية"... اليكم التفاصيل!

استشهاد وجرح 12 مواطنا جلهم نساء وأطفال بغارة في عمران

بطولة أوروبا لألعاب القوى البريطاني هيوز يفوز بذهبية 100 متر

شاهد .. رئيس وزراء ماليزيا السابق يواجه تهما بالفساد

ماذا تعرف عن يوغا التأرجح؟

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

كأس ليبرتادوريس إستوديانتس يتخطى غريميو ذهابا ويضع قدما في ربع النهائي

الأکثر مشاهدة