السيد عمار الحكيم يطالب الجميع الوقوف الى جانب ايران

العالم - ایران

وإعتبر السيد عمار الحكيم الذی کان یتحدث فی الاجتماع الاسبوعی لتیار الحکمة العراقی، ان العراق يجب ان يكون الرئة التي تتنفس عبرها ايران في محنتها الجديدة، معتبرا ان الوقوف الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية هو موقف انساني، خاصة وان ايران كانت ولا تزال الى جانب العراق والعراقيين وساعدتهم على حلحلة مشاكلهم، وعلينا كسياسيين عراقيين ان نقرب وجهات النظر تجاه ايران ونقل الضغوط الدولية الدولية التي قد تواجهها في الوقت الراهن.

كما اشار الحكيم الى أن ايران تشكل العمق الاستراتيجي للعراق ولها اكثر من 1300 كيلومتر حدودا مشتركة مع العراق، وان العراقيين لايترددون ان الساسة الإيرانيين سيواجهون الضغوط بكل ذكاء ودهاء، ويخرجوا منها مرفوعي الرأس. واستبعد رئيس تيار الحكمة العراقي حدوث مواجهات بين ايران وامريكا مؤكدا ان المنطقة متخمة بمشاكل الحروب ولاتحتمل اندلاع حرب اخرى، خاصة وان الايرانيين لايميلون للحرب وهم أصحاب رأي في الحوار والتفاهم.