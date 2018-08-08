شاهد.. ملايين السائحين يتوافدون لزيارة ايران

العالم - مراسلون

السياحة الدينية في ايران تنتعشُ سنوياً بالتزامنِ مع عطلةِ الصيف أكثرَ من أي وقتٍ آخر، زوارٌ مسلمونَ و سياحٌ من شتى بقاع الارض، أعدادهم بالملائين ، يقصدونَ الجمهورية َالاسلاميةِ بهدف زيارةِ المعالمِ الدينية والوقوفِ عند العمارةِ الاسلاميةِ العريقةِ في ايران في مقدمتها مقامُ الامام الرضا ومقام اخته السيدة فاطمة المعصومة عليهما السلام في مدينتي مشهد و قم المقدستين.

وقال زائر من العراق رضا الشعلان، ان "جئنا هنا للسيدة المعصومة ،اجواء ايمانية حلوة اناس طيبون واجواء حلوو الشعب الايراني شعب طيب وكريم ".

وقال زائر من لبنان محمد حرب " اخترنا مدينة قم لزيارة السيدة المعصومة بالطبع اخت الامام الرضا كنا في مشهد سابقا زرنا الامام الرضا ولان موجودن في مدينة قم الاجواء بايران جدا رائعة، ان شاء الله بعد الزيارة الدينية سنذهب لشمال ايران مدينه رامسر للسياحة ".

المقاماتُ والمزاراتُ و المساجدُ العريقة باتت تشكل عنصراً أساسياً في قطاع السياحة الايراني كما لا تقتصر السياحةُ الدينية على الاماكنِ المقدسةِ فحسب فالمتاحفُ الاسلامية و المدارسُ الدينية تشكل حيزا بارزاً من مقصد الوافدينَ الى ايران

وقال سائح من اسبانيا رامون غارسيا "النظم المعمارية وتشكيلاتها و المضامين المعمارية في الاماكن المقدسة للمسلمين تتميز بالعمق الذي يعكس اهمية ودور هذه الاماكن الذي تلفت انتبه الجميع"

بينما قال زائر من تركيا يدعى ياسين عظيم " نذور الاماكن الدينية في ايران سنويا لاعتقادنا بعظمتها ونستلهم منها الانس والمعنوية".

الاحصائياتُ الرسمية تشيرُ الى أن السياحةَ الدينية في ايران في الاشهرِ الثلاثةِ الماضية شهدت نمواً بنسبة ِسبعينَ بالمئةِ مقارنةً بالفترةِ المماثلةِ من العام الماضي وذلك في ظلِ تطورٍ ملحوظٍ في البنى التحتية ِفي هذا المجال من الفنادقِ والمواصلاتِ وانواع الخدمات الترفيهية

السياحة الدينية من شأنها ان تعطي عمق استراتيجيا للثقافة الاسلامية فضلا عن عائداتها الاقتصادية حيث تشكل الاماكن الدينية وجهه الملايين من الزوار و السياح من مختلف انحاء العالم على مدار العام.