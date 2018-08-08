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الصين تدافع عن روابطها التجارية مع إيران بعد تهديد ترامب

الصين تدافع عن روابطها التجارية مع إيران بعد تهديد ترامب
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن روابط الصين التجارية مع إيران منفتحة وشفافة ومشروعة، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشركات التي تجري معاملات مع إيران ستُمنع من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.

العالم - اسيا والباسفيك

وقالت الخارجية الصينية في بيان أرسلته بالفاكس لـ"رويترز"، ردا على أسئلة بشأن الحظر الأمريكي وتهديدات ترامب للشركات التي تجري أعمالا مع إيران، "إن بكين تعارض دوما العقوبات الأحادية الجانب وسياسة الذراع الطويلة".

وأضافت: "التعاون التجاري الصيني مع إيران منفتح وشفاف ونزيه ومشروع ولا ينتهك أيا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتابعت: "يتعين احترام حقوق الصين المشروعة".

وتشتري الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني، نحو 650 ألف برميل يوما من طهران أي نحو سبعة بالمئة من إجمالي واردات الصين. وبأسعار السوق الراهنة تبلغ قيمة هذه الواردات 15 مليار دولار سنويا.

واستثمرت شركتا النفط الحكوميتان مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وسينوبك مليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية رئيسية مثل حقل يادافاران وحقل شمال أزاديجان وكانتا تنقلان النفط إلى الصين.

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