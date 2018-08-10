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مقتل بطل العالم نيكولاس بيتا إثر حادث مروع في كينيا!

مقتل بطل العالم نيكولاس بيتا إثر حادث مروع في كينيا!
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

في خبر صادم لعشاق الرياضة والأرقام القياسية لقي بطل العالم في القفز على الحواجز، نيكولاس بيتا، مصرعه، صباح الأربعاء، جراء حادث سير بغرب كينيا، وفق ما أكدته الشرطة المحلية.

العالم - حوادث 

وفارق بيتا البالغ من العمر 28 عاما الحياة في موقع الحادث ولم يتسن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك عقب انحراف العربة التي يقودها عن الطريق ووقوعها في خندق محاذ.

وتألق بيتا بشكل لافت في بطولة بكين العالمية سنة 2015 حين فاز بسباق 400 متر، وأصبح أول كيني يتوج بالذهب في بطولة عالمية تقل فيها مسافة السباق عن 800 متر، وفضلا عن ذلك فاز الراحل بميداليتين فضيتين.

وكان البطل الراحل في منطقة ناندي التي يلجأ إليها الرياضيون في العادة لأجل إجراء تدريبات العلو المرتفع، وأعرب معجبون ببيتا عن حزنهم على الخسارة في منصات التواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث المروع أثناء قيادة بيتا لسيارته صوب بيته في العاصمة نيروبي، حيث كان عائدا من بطولة أفريقية في نيجيريا، انتهت الاثنين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، شارك البطل في ألعاب الكومنولث بأستراليا وحل وقتها في المرتبة الثامنة في سباق 400 متر حواجز.  

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