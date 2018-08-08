حمودي: الحظر الأمريكي ضد ايران ظالم وغير مشروع

العالم - العراق

ودعا الشيخ حمودي الحكومة بالطلب للإدارة الاميركية بعدم التزام العراق بتلك العقوبات ورفض اَي اثار سلبية تمس العراق، سيما وان العراق يمر بحالة استثنائية بسبب المواجهة المستمرة مع الارهاب و تحمله اثار هذه الحرب المدمرة لسنوات.

وقال حمودي ان "حماقات الرئيس الامريكي دونالد ترامب طوال فترة حكمه فتحت جبهات خلافية كثيرة وخلقت مشاكل عميقة حتى مع حلفائه"، ونوه إلى ان فرض الحصار على ايران هو جزء من مخططات كبرى لاثارة الفوضى في المنطقة وابتزاز ثرواتها، داعيا لادانتها وعدم الالتزام بها.

وأضاف أن على الحكومة العراقية ان لاتدخل طرفا في حظر ليس رسميا، يدخل العراق بمعركة تخدم الكيان الاسرائيلي "الظالم"، واشار إلى ان استقرار المنطقة يأتي بالتعاون مع الدول الموجودة واحترام مصالح شعوبها، مبيناً أن فرض مثل هذا الحظر على الشعوب البريئة قد يهدد استقرار المنطقة برمتها.