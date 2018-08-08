المالكي والسفير الايراني يبحثان مستجدات المنطقة والعالم

العالم - العراق

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، كما تم مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

واكد المالكي ان القوى الوطنية تواصل مشاوراتها بهدف التوصل الى موقف يمهد الى انطلاق مرحلة جديدة تسير بها العملية السياسية نحو تشكيل حكومة قوية تلبي مطالب الشعب العراقي، مجددا موقفه الرافض للحظر الاقتصادي المفروض على الشعب الايراني المسلم، داعيا المجتمع الدولي الى رفض سياسية التجويع التي تفرض على الشعوب.

من جانبه أعرب السفير مسجدي عن تقدير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواقف المالكي تجاه ايران وشعبها اقليميا ودوليا.