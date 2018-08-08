ظريف لترامب: العلاقات الدولية ليست مسابقة ملكة جمال!

العالم - ايران

وكتب ظريف في تغريدة بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء ردا على تغريدات رئيس الإدارة الأميركية حول السلام العالمي، بأن "العلاقات الدولية ليست مسابقة ملكة الجمال، تطرح فيها أفكار مبتذلة للتعبير عن الرغبة في السلام العالمي."

وشدد وزير الخارجية بأن هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها داعية الحرب أنه يشن حربا من أجل "السلام العالمي".

وفي وقت سابق من نفس اليوم كتب ظريف في تغريدة: إن سوء السلوكيات والتغريدات بحروف كبيرة لا تغير من هذه الحقيقة شيئا، والعالم قد سئم سياسات التفرد الاميركية.

واضاف وزير الخارجية الايراني ان: توقف التجارة الاميركية وتقويض 100 الف فرصة عمل في هذا البلد (اميركا) ليس مهما بالنسبة لنا، الا ان العالم لا يتبع اوامر تغريدية صادرة بلا تفكير.

وقال "إسالوا ذلك من الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين وعشرات آخرين من شركائنا التجاريين."

تجدر الإشارة إلى ان ترامب وبعد اعلان خروج بلاده غير المشروع من الاتفاق النووي قد اصدر حزمتين من اجراءات الحظر ضد ايران كانت قد توقفت بعد الاتفاق النووي، دخلت الاولى حيز التنفيذ يوم امس الثلاثاء وستنفذ الثانية بعد 3 اشهر من الان.