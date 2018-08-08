ألمانيا تحذر من الفوضى والتطرف جراء الحظر الأمريكي على إيران

العالم- اوروبا

وقال ماس في مقابلة مع صحيفة "باساور نويه برس" الألمانية: "لا نزال نعتقد أن التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران كان خطأ".

وأضاف: "نكافح من أجل الاتفاق كونه يخدم أهدافنا لتحقيق الأمن والشفافية في المنطقة".

وأشار الوزير إلى قرب إيران جغرافيا من أوروبا، محذرا من أنه على أي جهة تأمل بتغيير النظام ألا تنسى أنه بإمكان نتائج ذلك أن تجلب لنا مشكلات أكبر بكثير.

واعتبر أن عزل إيران بإمكانه أن يعزز القوى الراديكالية والأصولية، مشيرا إلى أن الفوضى في إيران كما شهدها العراق أو ليبيا قد تزيد من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة المضطربة أصلا.

وفي مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي، تعهدت الحكومات الأوروبية القيام بكل ما يمكن للمحافظة على العلاقات التجارية مع طهران.

وأعادت واشنطن فرض الحظر على إيران بعد انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى في 2015 حول البرنامج إيران النووي.