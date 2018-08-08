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نقوي حسيني: لا قيمة للحظر الأميركي الجديد ضد طهران

نقوي حسيني: لا قيمة للحظر الأميركي الجديد ضد طهران
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2018.08.08 - أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني أن عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وبعض دول المنطقة في الحظر الأميركي الجديد ضد طهران يجعل من الحظر غير ذو قيمة.

العالم-- ايران

وفي حديث خاص مع مراسل قناة العالم في طهران قال نقوي حسيني: "إننا واجهنا فی الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية حظراً أمیرکياً طوال أربعة عقود، حیث کان الحظر یتزاید فی کل عام، وواجهنا قبل إبرام الاتفاق النووي بین إیران و السداسیة الدولیة حظراً کان یطلق علیه الحظر العميق، وفی تلك المرحلة کان الاتحاد الأوروبي وبعض دول المنطقة یدعمون الحظر الامیرکي، کما واجهنا فی تلك الفترة الکثیر من قرارات مجلس الأمن الدولي ضدنا، ولکن الحکومة والشعب الایراني استطاعوا أن یتجاوزوا الحظر الامیرکي ولم تستطع تلك العقوبات أن تؤثر على الاقتصاد الإیراني."

وأشار نقوي حسيني إلى أن: أمیرکا الیوم جعلت نفسها وحیدة في الحزمة الاولی من الحظر الجدید والاتحاد الاروبي الذي یعتبر حلیفا لأمیرکا لا ینصاع الی هذا الحظر، وكذلك روسیا والصین وبعض دول المنطقة کترکیا، لم یدعموا الحظر الأمیرکي.

ووصف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن هذا الحظر الجدید "لیس له قیمة"، مضيفاً: کما تجاوزت إيران الحظر القدیم الذی کان یسمی بالحظر العميق فإنها تستطيع أن نتجاوز هذا الحظر بکل سهولة.. مؤكداً "سوف نسعی بألا یؤثر هذا الحظر علی مفاصل الاقتصاد الإیراني".

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