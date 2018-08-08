البث المباشر
مراسل العالم: صعدة: غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على منزل مواطن بمديرية باقم الحدودية
مراسل العالم : العثور على مستودع أسلحة وذخيرة من مخلفات المسلحين في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي بينها قنابل “إسرائيلية” الصنع وصواريخ محمولة على الكتف
الخارجية العراقية تشيد بوقوف ايران الى جانب العراق لحل أزماته وتدعو المجتمع الدولي الى الضغط على واشنطن لتغيير موقفها
وزير الخارجية السعودي: ندرس انضمام دبلوماسي ايراني الى مكتب رعايا المصالح الايرانية في الرياض
الأناضول: وفد قيادة حماس يغادر قطاع غزة عبر معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية.
لجنة المتابعة :الاحتلال علق إخطارات هدم إدارية لعدد من منازل الفلسطينيين بعد اقتحامها قرية العيساوية بالقدس المحتلة، فجر اليوم.
مراسل العالم :عودة مئات الأهالي إلى بلدة الحميدية في ريف القنيطرة بعد تحريرها وتطهيرها من مخلفات الإرهابيين
الجيزان: إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على مركزي المقرن وعتمة
صعدة: قصف صاروخي سعودي مكثف على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وأطراف مديرية حيدان
سماع دوي صفارات إنذار في مستوطنات غلاف غزة اطلقت عن طريق الخطأ

سلاح الجو الایراني: نمتلك اقوى اسطول مروحیات فی المنطقة

سلاح الجو الایراني: نمتلك اقوى اسطول مروحیات فی المنطقة
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد قائد سلاح الجو للجیش الایراني العمید طیار 'یوسف قرباني' انه رغم الحظر العسكري الامبركي والغربي ضد البلاد، لكن الوحدات القتالیة التابعة للجیش بلغت الیوم اعلى مراكز القوة؛ مردفا ان الجمهوریة الاسلامیة تمتلك اقوى اسطول مروحیات في المنطقة.

العالم - ايران 

وفی تصریح له الیوم الاربعاء امام حشد من الضباط الجدد فی الجیش الایراني، قال العمید قرباني انه: بفضل توجیهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة وبركة دماء الشهداء الابرار، تمكنت القوات المسلحة الایرانیة من بلوغ مستوى رفیع من القوة والاقتدار.

ولفت قائد القوة الجویة للجیش الایراني الى ان المستشارین العسكریین الاجانب الذین جاؤوا الى ایران قبل الثورة الاسلامیة، زعموا انهم لو غادروا البلاد سینتهي الامر بتدمیر القدرات الجویة والمروحیة فی ایران؛ مردفا ان سلاح الجو الایراني قد تمكن على مدى العقود الاربعة الماضیة ان یواصل مهامه بكل قوة واستقرار.

وشدد العمید قرباني على الضبّاط الجدد بضرورة تحدید قدرات العدو واتخاذ افضل السبل لمواجهته.

واردف قائلا انه: ینبغي على ضباط المستقبل في الجیش الایراني ان ینتهجوا سیاسات صارمة امام الاعداء، ویرصدوا تحركاتهم جیدا.

وفی جانب اخر من تصریحاته، نوه القائد العسكري الایراني بالطاقات الصناعیة لدى القوة الجویة للجیش؛ مبینا ان الاخصائیین الشباب لدى هذه القوة تمكنوا من تطویر القدرات الصاروخیة، وتجهیز اسطول المروحیات بمناظیر الرؤیة اللیلیة.

روابط ذات صلة

الصادقون تدعو الحكومة العراقية "لرد الجميل" الى ايران

ألمانيا تحذر من الفوضى والتطرف جراء الحظر الأمريكي على إيران

المالكي والسفير الايراني يبحثان مستجدات المنطقة والعالم

شاهد.. ملايين السائحين يتوافدون لزيارة ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

سلاح الجو الایراني: نمتلك اقوى اسطول مروحیات فی المنطقة

استعمالات غير متوقعة لزيت اللافندر الأساسي!

تركيا ترجح تورط جنرال أمريكي بتحضير بيان الانقلاب الفاشل

ماليزيا تغلق مركز مكافحة الإرهاب المدعوم سعوديا

مراحل معركة تحرير ادلب!

السياسة الأمريكية الخرقاء.. إلى أين؟

خبير اقتصادي: السلام في جنوب السودان يوفر 3 مليار دولار سنويا

الرئاسة السورية: أسماء الأسد تتعالج من السرطان !

صور.. جيم كري ورسومه لترامب: "رد متحضر"!

كيف علقت روسيا على الخلافات السعودية الكندية؟

الصادقون تدعو الحكومة العراقية "لرد الجميل" الى ايران

بعد اغتيال العالم السوري.. من هي وحدة التصفيات (كيدون)؟

نقوي حسيني: لا قيمة للحظر الأميركي الجديد ضد طهران

الخارجية العراقیة تعلن موقفها من التوتر بين السعودية وكندا

صحة الأسنان.. كيف تحميها من السقوط !؟

المالكي والسفير الايراني يبحثان مستجدات المنطقة والعالم

مقتل بطل العالم نيكولاس بيتا إثر حادث مروع في كينيا!

ألمانيا تحذر من الفوضى والتطرف جراء الحظر الأمريكي على إيران

ظريف لترامب: العلاقات الدولية ليست مسابقة ملكة جمال!

جنرال أمريكي: روسيا والصين ليستا صديقتين لنا

الأکثر مشاهدة