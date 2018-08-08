سلاح الجو الایراني: نمتلك اقوى اسطول مروحیات فی المنطقة

العالم - ايران

وفی تصریح له الیوم الاربعاء امام حشد من الضباط الجدد فی الجیش الایراني، قال العمید قرباني انه: بفضل توجیهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة وبركة دماء الشهداء الابرار، تمكنت القوات المسلحة الایرانیة من بلوغ مستوى رفیع من القوة والاقتدار.

ولفت قائد القوة الجویة للجیش الایراني الى ان المستشارین العسكریین الاجانب الذین جاؤوا الى ایران قبل الثورة الاسلامیة، زعموا انهم لو غادروا البلاد سینتهي الامر بتدمیر القدرات الجویة والمروحیة فی ایران؛ مردفا ان سلاح الجو الایراني قد تمكن على مدى العقود الاربعة الماضیة ان یواصل مهامه بكل قوة واستقرار.

وشدد العمید قرباني على الضبّاط الجدد بضرورة تحدید قدرات العدو واتخاذ افضل السبل لمواجهته.

واردف قائلا انه: ینبغي على ضباط المستقبل في الجیش الایراني ان ینتهجوا سیاسات صارمة امام الاعداء، ویرصدوا تحركاتهم جیدا.

وفی جانب اخر من تصریحاته، نوه القائد العسكري الایراني بالطاقات الصناعیة لدى القوة الجویة للجیش؛ مبینا ان الاخصائیین الشباب لدى هذه القوة تمكنوا من تطویر القدرات الصاروخیة، وتجهیز اسطول المروحیات بمناظیر الرؤیة اللیلیة.