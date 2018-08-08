روحاني سيقوم بزيارة إلى كازاخستان السبت المقبل

العالم - ايران

وقال برويز اسماعيلي، أن أهم برامج حسن روحاني خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين، المشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين، إضافة الى ذلك سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على بيان مشترك وعدد من الوثائق الاستراتيجيةالهامة للتعاون في منطقة الخزر من قبل مسؤولي الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.

وأضاف اسماعيلي: من البرامج الاخرى للرئيس الايراني خلال زيارته الى كازاخستان، عقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الكازاخستاني وعدد من الرؤساء المشاركين في القمة، وبحث موضوع تنمية العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

ومن المقرر ان يعود رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مساء الاحد الى طهران.. ويرافق روحاني في زيارته الى كازاخستان عدد من اعضاء مجلس الوزراء.