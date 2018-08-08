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للمشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين؛

روحاني سيقوم بزيارة إلى كازاخستان السبت المقبل

روحاني سيقوم بزيارة إلى كازاخستان السبت المقبل
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد مدير مكتب الرئيس الايراني في الشؤون الاعلامية، اليوم الاربعاء، أن الرئيس روحاني سيقوم بزيارة الى كازاخستان للمشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين.

العالم - ايران 

وقال برويز اسماعيلي، أن أهم برامج حسن روحاني خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين، المشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين، إضافة الى ذلك سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على بيان مشترك وعدد من الوثائق الاستراتيجيةالهامة للتعاون في منطقة الخزر من قبل مسؤولي الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.

وأضاف اسماعيلي: من البرامج الاخرى للرئيس الايراني خلال زيارته الى كازاخستان، عقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الكازاخستاني وعدد من الرؤساء المشاركين في القمة، وبحث موضوع تنمية العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

ومن المقرر ان يعود رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مساء الاحد الى طهران.. ويرافق روحاني في زيارته الى كازاخستان عدد من اعضاء مجلس الوزراء.

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