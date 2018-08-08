البث المباشر
مراسل العالم: صعدة: غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على منزل مواطن بمديرية باقم الحدودية
مراسل العالم : العثور على مستودع أسلحة وذخيرة من مخلفات المسلحين في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي بينها قنابل “إسرائيلية” الصنع وصواريخ محمولة على الكتف
الخارجية العراقية: انعكاس "العقوبات" السلبي سيكون كبيرا على العراق والمنطقة بأسرها كونها دولة جوار جغرافي مهمة
الخارجية العراقية تشيد بوقوف ايران الى جانب العراق لحل أزماته وتدعو المجتمع الدولي الى الضغط على واشنطن لتغيير موقفها
وزير الخارجية السعودي: ندرس انضمام دبلوماسي ايراني الى مكتب رعايا المصالح الايرانية في الرياض
الأناضول: وفد قيادة حماس يغادر قطاع غزة عبر معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية.
لجنة المتابعة :الاحتلال علق إخطارات هدم إدارية لعدد من منازل الفلسطينيين بعد اقتحامها قرية العيساوية بالقدس المحتلة، فجر اليوم.
مراسل العالم :عودة مئات الأهالي إلى بلدة الحميدية في ريف القنيطرة بعد تحريرها وتطهيرها من مخلفات الإرهابيين
الجيزان: إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على مركزي المقرن وعتمة
صعدة: قصف صاروخي سعودي مكثف على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وأطراف مديرية حيدان

فضيحة تهزّ ألمانيا.. بطلتها تركية!!

فضيحة تهزّ ألمانيا.. بطلتها تركية!!
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

حكمت محكمة ألمانيا على أم بالسجن لإدانتها بتشغيل ابنها البالغ من العمر 10 سنوات بأعمال منافية للأخلاق عن طريق الإنترنت، بالاشتراك مع زوجها.

العالم - منوعات 

الجريمة التي هزت ألمانيا، وتم فيها إدانة بيرين طه ذات 48 عاما وزوجها كريستيان لايس صاحب 39 عاما، بتهم استغلال الطفل وتشغيله في الدعارة، بين  2015 و2017، من خلال الإنترنت.

يذكر بأن الزوج متهم سابق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقررت المحكمة بسجن الأم لـ12 سنة ونصف السنة، والزوج لـ12 سنة.

وكانت السلطات الألمانية قد بدأت بالتحقيق في القضية بعد بلاغ تقدم به شخص مجهول في 2017، كما تعرضت السلطات الأمنية المختصة لموجة من الانتقادات كون الزوج كان ممنوعا من الاتصال بأي طفل بعد إدانته بتهم إعتداء جنسي على الأطفال.

وتردد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من التغريدات التي أكدت على جنسية الأم ذات الأصول التركية.

روابط ذات صلة

إشاعة إلكترونية تهز الاردن حول “إعتداء” على قبر وصفي التل!

جريمة بشعة تهز مصر

بالفيديو .. "فضيحة كبرى" تهز أركان عرش ماكرون!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بري يدعو للاسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية ويوضح اسباب التأخير

فضيحة تهزّ ألمانيا.. بطلتها تركية!!

في اتصال هاتفي برئيس حركة إنصاف الباكستاني روحاني: تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد ضرورة ملحة

الانتقالات الصيفية مودريتش يعاود تمارينه مع ريال مدريد

ريف حماة الشمالي.. رصد للمسلحين واستهداف لتحصيناتهم + فيديو

رسالة من ترامب إلى بوتين.. ماذا جاء فيها؟!

بعد فرض الرسوم عليها.. هكذا ردت الصين الصفعة الأمريكية!

ملخص - مع الحدث: اعادة الحظر الاميركي على ايران واجراءات طهران

أسواق طهران.. حركة بيع وشراء في اولى ايام الحظر الأميركي +فيديو

غريب !... فيلسوف إغريقي مات بسبب الضحك!!

وزير الدفاع السوداني يؤكد أمن مصر من أمن بلاده

فيديو؛ كاميرا العالم على الحدود مع الجولان المحتل

وفد حماس ينقل الى القاهرة الرد على مبادرتها

عدد المجندات في جيش الإحتلال يحطم رقما قياسيا

اعترافات مذهلة لـ"داعشي" أمام قاضي التحقيق العراقي

بالصور.. كيم يزور هذا المصنع الذي يديره الجيش الكوري!

هيئة دولية: الرياض تحتكر إدارة الحج وتضيّق على القطريين

الكنيست يستمع خطاباً حول جاهزية الاحتلال للحرب القادمة

للمشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين؛ روحاني سيقوم بزيارة إلى كازاخستان السبت المقبل

عملية عسكرية للجيش السوري لاجتثاث داعش من بادية السويداء

الأکثر مشاهدة