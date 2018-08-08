فضيحة تهزّ ألمانيا.. بطلتها تركية!!

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الجريمة التي هزت ألمانيا، وتم فيها إدانة بيرين طه ذات 48 عاما وزوجها كريستيان لايس صاحب 39 عاما، بتهم استغلال الطفل وتشغيله في الدعارة، بين 2015 و2017، من خلال الإنترنت.

يذكر بأن الزوج متهم سابق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقررت المحكمة بسجن الأم لـ12 سنة ونصف السنة، والزوج لـ12 سنة.

وكانت السلطات الألمانية قد بدأت بالتحقيق في القضية بعد بلاغ تقدم به شخص مجهول في 2017، كما تعرضت السلطات الأمنية المختصة لموجة من الانتقادات كون الزوج كان ممنوعا من الاتصال بأي طفل بعد إدانته بتهم إعتداء جنسي على الأطفال.

وتردد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من التغريدات التي أكدت على جنسية الأم ذات الأصول التركية.