وفد حماس ينقل الى القاهرة الرد على مبادرتها

العالم - مصر

ويرأس الوفد الذي غادر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر نائب رئيس الحركة صالح العاروري ويضم سبعة أعضاء.

وأكد رئيس حركة حماس إسماعيل هنية أن الوفد "سيعود للقاهرة حاملا رؤية الحركة وتصوّراتها حول المصالحة وكسر الحصار والحديث عن التهدئة ومواجهة اعتداءات الاحتلال وإعادة بناء المشهد الفلسطيني على أسس قوية".

وأضاف هنية خلال لقاء عقده مع ممثلي الفصائل في غزة أن الوفد "يحمل رؤية حماس لكل الملفات التي تم طرحها للنقاش في الاجتماعات التي عقدها المكتب السياسي واللقاءات التي عقدت مع الفصائل".

وعقد المكتب السياسي لحماس اجتماعات بحضور كامل أعضائه للمرة الأولى في غزة على مدى يومي الجمعة والسبت وبحث وفق مسؤولين في الحركة "مقترحات عرضتها مصر والأمم المتحدة حول تهدئة لعدة سنوات ورفع الحصار الإسرائيلي (المفروض منذ 2006) على القطاع والمصالحة".

ولم تتضح فورا ما إذا كان العاروري ووفده سيعودون مجددا لغزة بعد لقاء المسؤولين المصريين.

وكان الكيان الإسرائيلي أعاد الخميس تشديد الحصار على قطاع غزة ومنع تسليم شحنات الوقود للفلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم رداً على استمرار الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها فلسطينيون عبر الحدود نحو جنوب الأراضي الفلسطينية.

