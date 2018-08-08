وزير الدفاع السوداني يؤكد أمن مصر من أمن بلاده

العالم - السودان

وصرح وزير الدفاع السوداني خلال استقباله رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي، بأنه من المهم أن يكون هناك اتصال مباشر بين القيادات في البلدين لمجابهة التهديدات الأمنية والتحديات المشتركة، قائلا: "الأمن القومي للبلدين لا ينفصل عن بعضه البعض وهو من أمن الأمة بأسرها."

من جانبه، شدد الفريق حجازي على أهمية تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، مؤكدا أنه جاء مع الوفد المرافق له بروح منفتحة وناقش كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطابقت وجهات النظر حول رؤية استراتيجية تحقق مصالح البلدين الشقيقين.

تجدر الإشارة أن زيارة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية للخرطوم تأتي في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية بين السودان ومصر، والتي بدأت يوم الأحد الماضي على مستوى الخبراء ثم أختتمت على مستوى رؤساء أركان القوات في البلدين.

