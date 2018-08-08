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تخوف عسكري امريكي من روسيا والصين والسبب؟ + فيديو

الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية الجنرال جون هايتن إن روسيا والصين ليستا صديقتين للولايات المتحدة, وأوضح أن موسكو وبكين تطوران إمكانيات الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت واخرى قادرة على تدمير الولايات المتحدة، بينما لا تزال واشنطن تفتقر إلى القدرة للرد على تلك الاسلحة.

العالم الاميركيتان

وفيما يتعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بترسيخ دعائم فكرة "اميركا اولا" على المستوى الاقتصادي والتجاري، ترى القيادة العسكرية الاميركية في الامر فرصة سانحة للتخويف عسكريا من روسيا والصين ايضا، حيث لم يبقى التخويف في حدود التحذير وانما وصل الأمر لاعتبار البلدين عدوين.

هذا ما قاله قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية الجنرال جون هايتن من ان روسيا والصين ليستا صديقتين للولايات المتحدة.

وخلال ندوة حول الدفاع الصاروخي الفضائي في هانتسفيل بولاية ألاباما يوضح الجنرال الاميركي أن موسكو وبكين تطوران إمكانيات الأسلحة، التي تفوق سرعة الصوت بينما لا تزال الولايات المتحدة تفتقر للقدرة  للرد على ذلك.

وكان موقع وزارة الدفاع الروسية قد اعلن أنه سيتم تزويد الجيش الروسي نماذج جديدة من الأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك أنظمة عسكرية ذكية مبنية على أسس ومبادئ فيزيائية متطورة قبل عام الفين وخمسة وعشرين.

في شهر آذار/مارس من العام الجاري الرئيس الروسي فلاديمر بوتين خلال خطاب الى الجمعية الفيدرالية الروسية اشار الى امتلاك بلاده اسرع الغواصات التي توصل إليها العالم حتى اليوم وتحدث عن صاروخ مجنح نووي كما كشف عن منظومة "سارمات" الصاروخية التي تحمل صواريخ باليستية ثقيلة عابرة للقارات.

هنا حاول الجنرال هايتن التقليل من اهمية تصريحات بوتين بالقول ان بلاده قادرة على احتواء الخطر العسكري الروسي عتباره اكبر تهديد للولايات المتحدة.

لكن الجنرال الاميركي شدد على ضرورة العمل بسرعة على صناعة اسلحة تفوق سرعة الصوت.

والمشروع بحسب هايتن قد طرح قبل10 سنوات لكن تم تأجيله لانه حينها لم يكن هناك ما يدعو للقلق.

وكشف الجنرال هايتن عن تنفيذ البنتاغون نحو عشر برامج تهدف إلى تطوير أدوات للحماية من أنواع جديدة من الأسلحة.

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