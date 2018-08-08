إنطلاق مهرجان أسبوع الفيلم الإيراني في اليابان

العالم - ايران

ويقام أسبوع الفيلم الإيراني في طوكيو على مدي 3 ايام من قبل السفارة والمستشارية الثقافية الإيرانيتين لدى اليابان وذلك بالتعاون مع بلدية طوكيو، وبرعاية رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في ايران.

وسيتم خلال هذا الحدث الثقافي الذي جاء بالتزامن مع الذكري السنوية للهجوم النووي الأميركي على هيروشيما وناغازاكي ايضا، عرض 7 أفلام سينمائية ووثائقية وكارتونية بما في ذلك 'فصل النرجس'، و'مبارك' (فيلم كارتوني)، و'الشرقي' (وثائقي حياة البروفيسور إيزوتو)، و'دلبري'(الغنج).

وفي تصريح له خلال مراسم إفتتاح هذا المهرجان، قال المستشار الثقافي الإيراني لدى اليابان 'حسين ديوسالار'، ان الأسبوع الثقافي للأفلام الإيرانية يقام بالتزامن مع 'مهرجان السلام والصداقة' واحفتاء بذكرى ضحايا القصف النووي الأميركي لهيروشيما وناغازاكي.