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إنطلاق مهرجان أسبوع الفيلم الإيراني في اليابان

إنطلاق مهرجان أسبوع الفيلم الإيراني في اليابان
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

بدأت اعمال مهرجان أسبوع الفيلم الإيراني بالتزامن مع الإحتفاء بالذكري التسعين لبدء العلاقات بين إيران واليابان في العاصمة طوكيو، وايضا احياء ذكري ضحايا القصف النووي الأميركي لهيروشيما وناغازاكي.

العالم - ايران 

ويقام أسبوع الفيلم الإيراني في طوكيو على مدي 3 ايام من قبل السفارة والمستشارية الثقافية الإيرانيتين لدى اليابان وذلك بالتعاون مع بلدية طوكيو، وبرعاية رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في ايران.

وسيتم خلال هذا الحدث الثقافي الذي جاء بالتزامن مع الذكري السنوية للهجوم النووي الأميركي على هيروشيما وناغازاكي ايضا، عرض 7 أفلام سينمائية ووثائقية وكارتونية بما في ذلك 'فصل النرجس'، و'مبارك' (فيلم كارتوني)، و'الشرقي' (وثائقي حياة البروفيسور إيزوتو)، و'دلبري'(الغنج).

وفي تصريح له خلال مراسم إفتتاح هذا المهرجان، قال المستشار الثقافي الإيراني لدى اليابان 'حسين ديوسالار'، ان الأسبوع الثقافي للأفلام الإيرانية يقام بالتزامن مع 'مهرجان السلام والصداقة' واحفتاء بذكرى ضحايا القصف النووي الأميركي لهيروشيما وناغازاكي.

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