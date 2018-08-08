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ألمانيا.. انذار خاطئ يسبب اضطراب في مطار فرانكفورت لمدة يومين!

ألمانيا.. انذار خاطئ يسبب اضطراب في مطار فرانكفورت لمدة يومين!
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

رغم إلغاء إنذار خاطئ بوجود مواد متفجرة في مطار فرانكفورت امس الثلاثاء، تعرض الكثير من المسافرين للتأخير وإلغاء رحلاتهم عبر المطار المذكور اليوم الأربعاء، حيث ألغيت 99 رحلة.

العالم- اوروبا

وقال متحدث باسم شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت صباح الأربعاء إنه من المتوقع حدوث تأخير في الرحلات بسبب استمرار وجود العديد من الطائرات التي ألغيت رحلاتها الثلاثاء في المطار.

وأضاف المتحدث أن تأخيرات إضافية وقعت ليلة أمس على خلفية تحذيرات من حدوث عواصف.

وأشار إلى أنه لم يتضح بعد موعد عودة حركة الطيران لطبيعتها في المطار، مطالبا الركاب بالاستعلام على نحو مبكر لدى خطوط الطيران عن وضع رحلاتهم.

وكان إنذار خاطئ بوجود مواد متفجرة قد تسبب في شل الحركة داخل أجزاء كبيرة من المطار لعدة ساعات، وتضرر من ذلك في الساعات اللاحقة للحظر نحو 60 رحلة و13 ألف راكب.

ونجم الإنذار الخاطئ عقب خلل في إجراءات الأمن أدى إلى السماح لأسرة فرنسية مؤلفة من 4 أفراد بمغادرة المنطقة الأمنية، رغم أن اختبارات الكشف عن المتفجرات لديهم جاءت إيجابية.

وبعد انطلاق جرس الإنذار تم تحديد مكان الأسرة في صالة الركاب وأعيد تفتيشها والسماح لها بمواصلة رحلتها بعد أن ثبت عدم وجود أي ممنوعات معها.

وحسب بيانات "فرابورت"، ألغيت يوم الثلاثاء 99 رحلة من إجمالي 1500، وأوضحت الشركة أن هذا العدد لا يعود فقط للإنذار الخاطئ، حيث يجري يوميا إلغاء ما يتروح بين 10 و 20 رحلة لأسباب مختلفة.

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