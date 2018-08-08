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موسكو تسعى الى طمأنة الاسواق بعد تراجع البورصة والروبل

موسكو تسعى الى طمأنة الاسواق بعد تراجع البورصة والروبل
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

سعت وزارة المالية الروسية الاربعاء الى طمأنة الاسواق بعد أن تراجعت مؤشرات البورصة في موسكو، وخسر الروبل من قيمته امام الدولار، بسبب المخاوف من عقوبات أميركية جديدة.

العالم - أوروبا

في بورصة موسكو تراجع مؤشر "ار تي اس" بنسبة 2،91% عند الاقفال، كما وصل الروبل الى أدنى سعر مقابل الدولار منذ 2016، حيث بلغ سعر الدولار عند الساعة 18،00 تغ 65،07 روبل في حين بلغ سعر اليورو 75،53 روبل.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان "تعرضت السوق المالية الروسية اليوم مجددا للضغوط بسبب معلومات حول دعوات نواب اميركيين لتعزيز العقوبات ضد روسيا بشكل كبير".

ونشرت صحيفة "كومرسانت" الاربعاء ما قدمته على انه اقتراح بعقوبات اميركية جديدة، يتضمن التحقيق بالثورة الشخصية للرئيس فلاديمير بوتين، ويحظر على الاميركيين شراء ديون روسية.

وحسب كومرسانت أيضا فإن الاقتراح هذا يتضمن عقوبات تستهدف مصارف رسمية روسية مثل سبربنك وغازبرومبنك وقطاع المحروقات.
 

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