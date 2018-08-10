إغلاق معبر "ذهيبة – وازن" بين تونس وليبيا

العالم - ليبيا

وأغلقت السلطات الليبية المعبر الحدودي "ذهيبة – وازن"، تخوفا مما اعتبرته ردة فعل قد تصدر عن التجار التونسيين عقب الإجراءات الجمركية التي أقرها مؤخرا الجانب الليبي حسب موقع روسيا اليوم.

في المقابل، أشار مصدر أمني تونسي، أن الجهة التونسية من المعبر تعمل بصفة عادية وتستقبل التونسيين العائدين إلى أرض الوطن وبالمثل العائدين من الليبيين إلى بلادهم وكذلك الحالات الإنسانية المستعجلة.

ومنفذ "ذهيبة – وازن" هو الوحيد الذي يعمل حاليا بين تونس وليبيا، بعد تعطل الحركة في معبر رأس جدير، ويستقبل يوميا، أكثر من 3 آلاف مسافر.