البث المباشر
مصادر محلية في صعدة: الحافلة التي استهدفها طيران العدوان السعودي كانت تقل طلاب المراكز الصيفية لتعليم القرأن الكريم.
مراسل العالم: 39 شهيدا 43 جريحا غالبيتهم من الطلاب كحصيلة أولية جراء غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت حافلة طلاب في مدينة ضحيان بصعدة.
حيدر العبادي يقيل عددا من المدراء العامين في وزارة الكهرباء ودائرة الاستثمارات والعقود
الصليب الأحمر: مقتل العشرات بينهم أطفال في ضربات جوية بصعدة اليمنية
جيش الاحتلال: قصفنا 150 موقعا بغزة مقابل 180 صاروخا سقط على المستوطنات
هيئة الحراك الوطني الفلسطيني لكسر الحصار عن غزة تعلن عن تظاهرة بحرية جديدة بعد غد السبت باتجاه الحدود الشمالية
ايمن السحباني مدير الاستقبال بمجمع الشفاء الطبي: وصول ٣ اصابات جراء القصف الاسرائيلي على دير البلح في غزة.
مراسل العالم: طائرات الاحتلال الحربية تشن غارة بصاروخين على موقع بدر التابع للمقاومة.
مصادر عبرية: إصابة 4 جنود إسرائيليين بجراح مختلفة أحدهم متوسطة جراء إطلاق القذائف الصاروخية من غزة.
مصادر يمنية: ارتفاع عدد ضحايا غارة طيران العدوان السعودي في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة الى 39 شهيدا و43 جريحا

النجباء للعبادي: لا تتعاون مع أعداء إيران

النجباء للعبادي: لا تتعاون مع أعداء إيران
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث الرسمي بإسم حركة النجباء في العراق، مخاطباً رئيس الوزراء حيدر العبادي : السید رئيس الوزراء لا تتعاون مع أعداء ايران،لا نسمح بأن يصبح العراق ولاية أمريكية.

العالم - العراق 

وخاطب هاشم الموسوي بعد إعلان إلتزام العراق بالحظر الأمريكي على إيران، رئيس وزراء بلاده ، قائلاً: السيد رئيس الوزراء نحن لا نسمح بأن يصبح العراق ولاية من ولايات أمريكا لا اليوم ولا في المستقبل ونقول لك أن لا تتعاون مع أعداء إيران.

وقال الموسوي متسائلا: نحن الشعب العراقي متى كنا جزءاً لا يتجزأ من مشاريع الحصار ضد الشعوب؟ متى كان أبناء العراق جزءاً من المحور الأمريكي الإرهابي؟ هذا المحور الذي طالما كان يحاول التدخل في بلدان المنطقة ويعمل على تقسيمها ويظلم الشعوب ويسرق ثرواتها.

وتابع الموسوي أن الشعب العراقي كان شعباً معطاءً، ليس بالمال فقط وإنما قدّم أرواح أبناءه للدفاع عن فلسطين وسوريا. نحن لا نسمح بأن يصبح العراق ولاية من ولايات أمريكا لا اليوم ولا في المستقبل ولا نسمح بتحميل الإرادة الأمريكية على العراق.

وصرّح العضو البارز في حركة النجباء أن أبناء الشعب العراقي أثبتوا سيادتهم على البلد عبر بذل الدماء ولا نسمح لأحد أن يسلب هذه السيادة منا.

وأکد المتحدث على أنه لا يجوز للحكومة العراقية أن تخشى من القرار الأمريكي الأحادي الجانب لحظر ايران، مضيفاً أن هذا القرار لم يأت من قبل مجلس الأمن الدولي لكي نضطر للعمل به. ثلثا العالم من روسيا و الصين حتى الهند وباكستان وباقي الدول وقفت إلى جانب إيران.

وتابع أن إيران اليوم تدفع ضريبة الدفاع عن فلسطين والعراق وسوريا وجميع الدول الإسلامية. متسائلاً : هل إيران أرسلت لنا مفخخات وأحزمة ناسفة لكي نقف إلى جانب أعداءها؟!

وختم المتحدث الرسمي بإسم حركة النجباء العراقية الذي كان يحاضر في مراسم تكريم الشهداء، مخاطبا العبادي : أين المستشار الذي كان يساعدك؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جوابك للشعب الإيراني الذي وقف إلى جانبنا بكل ما يملك؟ ما جوابك لعوائل شهدائهم وعرق جبين مجاهديهم؟

الجدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام العراقية أعلنت أمس الأربعاء عن لسان رئيس الوزراء العراقي أن بغداد لم تتعاطف مع القرار الأمريكي إلا أنها ستلتزم به.

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الجامعة العربية تدعو الاعلام لتجسير الهوة بين الحضارات

شاهد.. حماس: صواريخ المقاومة المئة رسالة للمحتل..

مجموعة الـ 77 تؤكد على تنفيذ كامل الاتفاق النووي

دار الإفتاء: القاعدة التهديد الأول لأمن شمال إفريقيا

النجباء للعبادي: لا تتعاون مع أعداء إيران

مواطن عراقي يقع في فخ العملات الأجنبية ويخسر 10 ملايين دينار

شاهد اخر التطورات في قطاع غزة حتى اللحظة

قلّة النوم تسبِّب السرطان والخرف المبكِّر

تعرف على تغييرات جذرية في "الأوسكار" وجوائزه

صور مروعة+18.. صاروخ سعودي يحول طلبة يمنيين لأشلاء

شاهد.. ردود افعال دولية واقليمية وداخلية لقرار ترامب ضد ايران

غسيل الأسنان.. العلم يكشف "الوهم الأكبر" بحياة الملايين

ملخص...العين الاسرائيلية – قوة الردع الاسرائيلية على جبهات سوريا ولبنان وغزة

ماذا تفعل 30 دقيقة من "الشيشة" بجسمك؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

أول تعليق لزوجة بشار الأسد بعد إصابتها بمرض السرطان

قتل "الكنغر" في استراليا لاحتواء أزمة الجفاف

شاب أمريكي يعترف بالشروع في القتال إلى جانب تنظيم "داعش"

"الديون" تتسبب بتأجيل زفاف الأميرة اليابانية

رئيس جنوب السودان يصدر عفواً عن زعيم المتمردين

الأکثر مشاهدة