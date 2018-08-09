مجموعة الـ 77 تؤكد على تنفيذ كامل الاتفاق النووي

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بين 'هاتيفا' مع سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا 'كاظم غريب ابادي' .

ووصف رئيس مجموعة الـ 77 في هذا اللقاء، مواقف المجموعة الدولية في ادانة النزعة الاحادية بانها 'مواقف مبدئية'؛ مؤكدا على اتخاذ قرارات متعددة الاطراف في الصعيد الدولية ورفض القرارات الاحادية في هذا الاطار.

رئيس مجموعة الـ 77 الذي يشغل ايضا منصب سفير الاكوادور الدائم لدى مكتب المنظمة الاممية في فيينا، اعرب في هذا اللقاء عن تقديره لدور الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال فترة ترأسها (العام الماضي) لهذه المجموعة الدولية؛ مؤكدا على تكثيف جهود مجموعة الت 77 بهدف مزيد من التنسيق بين الدول الاعضاء.

من جانبه، اذ اعلن 'غريب ابادي' استعداد ايران على تعزيز تعاونها لدعم مجموعة الـ 77 في تحقيق اهدافها المنشودة، نوّه الى الدور الذي تضطلع به المجموعة الدولية في توجيه نشاطات المنظمات التابعة للامم المتحدة ولاسيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة الدولية للتنمية الصناعية، الى جانب المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم والمخدرات؛ وبما يخدم مصالح الدول النامية وتحقيق التوازن في قرارات تلك المنظمات.

وفي معرض الاشارة الى اخر المستجدات عقب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، اكد سفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ان ادارة ترامب تسعى عبر انسحابها من عدد من الاتفاقيات الدولية بما فيها الاتفاق النووي، الى فرض قرارات احادية الجانب ومواجهة التعددية الدولية.

وتابع قائلا، انه لحسن الحظ تسببت هذه السياسات في عزلة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، و وقوف المجتمع الدولي الى جانب ايران؛ بما عرّض قرارات امريكا الاحادية الى تحديات جادة.