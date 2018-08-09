البث المباشر
مصادر محلية في صعدة: الحافلة التي استهدفها طيران العدوان السعودي كانت تقل طلاب المراكز الصيفية لتعليم القرأن الكريم.
مراسل العالم: 39 شهيدا 43 جريحا غالبيتهم من الطلاب كحصيلة أولية جراء غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت حافلة طلاب في مدينة ضحيان بصعدة.
حيدر العبادي يقيل عددا من المدراء العامين في وزارة الكهرباء ودائرة الاستثمارات والعقود
الصليب الأحمر: مقتل العشرات بينهم أطفال في ضربات جوية بصعدة اليمنية
جيش الاحتلال: قصفنا 150 موقعا بغزة مقابل 180 صاروخا سقط على المستوطنات
هيئة الحراك الوطني الفلسطيني لكسر الحصار عن غزة تعلن عن تظاهرة بحرية جديدة بعد غد السبت باتجاه الحدود الشمالية
ايمن السحباني مدير الاستقبال بمجمع الشفاء الطبي: وصول ٣ اصابات جراء القصف الاسرائيلي على دير البلح في غزة.
مراسل العالم: طائرات الاحتلال الحربية تشن غارة بصاروخين على موقع بدر التابع للمقاومة.
مصادر عبرية: إصابة 4 جنود إسرائيليين بجراح مختلفة أحدهم متوسطة جراء إطلاق القذائف الصاروخية من غزة.
مصادر يمنية: ارتفاع عدد ضحايا غارة طيران العدوان السعودي في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة الى 39 شهيدا و43 جريحا

مجموعة الـ 77 تؤكد على تنفيذ كامل الاتفاق النووي

مجموعة الـ 77 تؤكد على تنفيذ كامل الاتفاق النووي
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

اكد 'كارلوس هاتيفا' رئيس 'مجموعة الـ 77 ' (للدول النامية)، دعم هذه المجموعة الدولية للاتفاق النووي وايضا اجراءات ايران في سياق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ متطلعا الى تنفيذ هذا الاتفاق جيدا وبكافة جوانبه ومن قبل جميع اطرافه.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بين 'هاتيفا' مع سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا 'كاظم غريب ابادي' .

ووصف رئيس مجموعة الـ 77 في هذا اللقاء، مواقف المجموعة الدولية في ادانة النزعة الاحادية بانها 'مواقف مبدئية'؛ مؤكدا على اتخاذ قرارات متعددة الاطراف في الصعيد الدولية ورفض القرارات الاحادية في هذا الاطار.

رئيس مجموعة الـ 77 الذي يشغل ايضا منصب سفير الاكوادور الدائم لدى مكتب المنظمة الاممية في فيينا، اعرب في هذا اللقاء عن تقديره لدور الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال فترة ترأسها (العام الماضي) لهذه المجموعة الدولية؛ مؤكدا على تكثيف جهود مجموعة الت 77 بهدف مزيد من التنسيق بين الدول الاعضاء.

من جانبه، اذ اعلن 'غريب ابادي' استعداد ايران على تعزيز تعاونها لدعم مجموعة الـ 77 في تحقيق اهدافها المنشودة، نوّه الى الدور الذي تضطلع به المجموعة الدولية في توجيه نشاطات المنظمات التابعة للامم المتحدة ولاسيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة الدولية للتنمية الصناعية، الى جانب المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم والمخدرات؛ وبما يخدم مصالح الدول النامية وتحقيق التوازن في قرارات تلك المنظمات.

وفي معرض الاشارة الى اخر المستجدات عقب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، اكد سفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ان ادارة ترامب تسعى عبر انسحابها من عدد من الاتفاقيات الدولية بما فيها الاتفاق النووي، الى فرض قرارات احادية الجانب ومواجهة التعددية الدولية.

وتابع قائلا، انه لحسن الحظ تسببت هذه السياسات في عزلة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، و وقوف المجتمع الدولي الى جانب ايران؛ بما عرّض قرارات امريكا الاحادية الى تحديات جادة.

روابط ذات صلة

ألمانيا تحذر من الفوضى والتطرف جراء الحظر الأمريكي على إيران

أحلام وكوابيس ترامب في الحظر الجديد على ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حين يخوض " الامير الغر" لعبة الكبار 

الجامعة العربية تدعو الاعلام لتجسير الهوة بين الحضارات

شاهد.. حماس: صواريخ المقاومة المئة رسالة للمحتل..

مجموعة الـ 77 تؤكد على تنفيذ كامل الاتفاق النووي

دار الإفتاء: القاعدة التهديد الأول لأمن شمال إفريقيا

النجباء للعبادي: لا تتعاون مع أعداء إيران

مواطن عراقي يقع في فخ العملات الأجنبية ويخسر 10 ملايين دينار

شاهد اخر التطورات في قطاع غزة حتى اللحظة

قلّة النوم تسبِّب السرطان والخرف المبكِّر

تعرف على تغييرات جذرية في "الأوسكار" وجوائزه

صور مروعة+18.. صاروخ سعودي يحول طلبة يمنيين لأشلاء

شاهد.. ردود افعال دولية واقليمية وداخلية لقرار ترامب ضد ايران

غسيل الأسنان.. العلم يكشف "الوهم الأكبر" بحياة الملايين

ملخص...العين الاسرائيلية – قوة الردع الاسرائيلية على جبهات سوريا ولبنان وغزة

ماذا تفعل 30 دقيقة من "الشيشة" بجسمك؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

أول تعليق لزوجة بشار الأسد بعد إصابتها بمرض السرطان

قتل "الكنغر" في استراليا لاحتواء أزمة الجفاف

شاب أمريكي يعترف بالشروع في القتال إلى جانب تنظيم "داعش"

"الديون" تتسبب بتأجيل زفاف الأميرة اليابانية

الأکثر مشاهدة