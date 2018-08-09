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بالصور جفاف أشهر أنهار اوروبا

بالصور جفاف أشهر أنهار اوروبا
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

ضربت درجات الحرارة "القياسية" أوروبا هذا الصيف بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى جفاف أماكن عدة، كان أبرزها نهر الراين، الذي جفت مناطق منه بشكل كامل.

العالم - اوروبا

وانتشرت صور لأجزاء كبيرة من النهر تعرضت لدرجة الجفاف الأسوأ، في المنطقة بين بحيرة كونستانس وشلالات الراين، لتنتج مشهدا غريبا للنهر الشهير، وفقا لموقع صحيفة "مترو".

كما قال مسؤول بهيئة مصايد الأسماك إنهم "شاهدوا أسماك نافقة في مجرى النهر لأيام عديدة".

 وأعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن طنا من الأسماك نفق بسبب الحرارة المرتفعة التي أثرت على أنهار سويسرية.

وأظهرت الصور أجزاء جافة بالكامل من الراين، حتى ظهرت الأرضية الرملية المتشققة، في الجزء السويسري من النهر.

ويمر الراين بعدد من الدول الأوروبية، هي ألمانيا وسويسرا والنمسا وفرنسا وهولندا.

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