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اللواء باقري يهاتف وزير الدفاع السوري..عما تحدث الجانبان؟

اللواء باقري يهاتف وزير الدفاع السوري..عما تحدث الجانبان؟
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أجرى اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب الذي وجه دعوة للواء باقري لزيارة سورية.

العالم - ايران

وبحسب موقع حرس الثورة الاسلامية (سپاه نيوز) فان اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب بحثا خلاله التطورات الأخيرة في منطقة العمليات العسكرية والهزائم المتلاحقة التي مني بها الإرهابيون في سورية.

وخلال الاتصال هنأ اللواء باقري بالانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش السوري في عدة مناطق لاسيما في درعا ومناطق جنوب سورية، معرباً عن أمله أن يتمكن الجيش السوري من المضي قدماً بكل عزم راسخ في مسار مكافحة الإرهابيين أكثر من أي وقت مضى، متمنياً أن يشهد الشعب السوري في المستقبل القريب خروج الإرهابيين وانسحاب القوات المحتلة والأجنبية من التنف ومنطقة شرق الفرات.

وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عن أمله بعودة الشعب السوري المقاوم إلى مدنه وقراه، مؤكداً على ضرورة بدء عمليات إعادة الإعمار على وجه السرعة في المناطق المحررة وانطلاق الأنشطة والفعاليات الاقتصادية في هذه المناطق.

من جانبه أعلن العماد علي أيوب عن تقديره وامتنانه لسماحة قائد الثورة الإسلامية وللحكومة والشعب والقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمهم المستمر للشعب السوري في كفاحه الطويل ومقارعته للإرهابيين التكفيريين، كما أشاد بالمواقف الشجاعة التي يتخذها المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معلناً عن ارتياحه إزاء الظروف الراهنة ومسار الانتصارات التي تتحقق في ميادين المعارك موجهاً دعوة رسمية للواء باقري لزيارة سورية.

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