وزير بريطاني سابق يخضع للمساءلة بعد "الاساءة" للمنقبات

العالم - اوروبا

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن جونسون سيواجه تحقيقا بشأن انتهاكه "مدونة قواعد السلوك الخاصة بحزب المحافظين".

وتلقى الحزب عشرات الشكاوي بسبب تصريحات جونسون التي شبه فيها النساء اللواتي يرتدين النقاب بـ "لصوص البنوك"، و"صناديق البريد".

وأوضحت الهيئة أنه سيتم النظر في الشكاوي من قبل لجنة مستقلة.

ولفتت الهيئة البريطانية إلى أن اللجنة المستقلة ستقرر فيما إذا كانت ستحيل جونسون إلى مجلس إدارة الحزب.

وأضافت أن الإجراءات المحتملة(بحق جونسون) تشمل تعليق العضوية في الحزب أو الطرد منه، بين أمور أخرى.

وتنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بالحزب على أنه يجب على مسؤولي حزب المحافظين والممثلين المنتخبين "أن يكونوا قدوة يحتذى بها لتشجيع وتعزيز الاحترام والتسامح" وليس "استخدام موقفهم للتنمر أو الإساءة أو الإضرار أو التحرش أو التمييز غير القانوني ضد الآخرين".

وسبق أن رفض بوريس جونسون نداءات تدعوه لتقديم الاعتذار عن تصريحاته، التي نشرت في مقال على صحيفة ديلي تلغراف البريطانية.

ومن ضمن الذين دعوه لتقديم الاعتذار، رئيسة الوزراء تيريزا ماي، و رئيس حزب "المحافظين" البريطاني، براندون لويس.

وتعرض جونسون لانتقادات واسعة بعد تورطه في الإدلاء بتلك التصريحات التي اعتبرت "مهينة"، و"مستفزة بشكل متعمد"، حسب بي بي سي.