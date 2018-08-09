مؤسس "ويكيليكس" يمثل امام مجلس الشيوخ

العالم - الاميركيتان

وقالت المحامية جنيفر روبنسون في بيان: "يثبت طلب لجنة المخابرات اهتمامها بالاستماع للسيد أسانج"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت: "طلبت اللجنة أن يحضر بنفسه في موعد ومكان مقبولين من الطرفين، نفكر بجدية في المقترح لكن يجب أن نتأكد أن حماية السيد أسانج مضمونة".

وكان الحزب الديمقراطي الأمريكي قد رفع دعوى قضائية ضد السلطات الروسية ومؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، وضد مقر حملة دونالد ترامب، بما في ذلك صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، بشأن الهجمات السيبرانية لعامي 2015 و2016 بهدف "الإضرار بالديمقراطيين، وكذلك بهدف الترويج لترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك".