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معاون الصدر يكشف سرا جديدا .. وهذا ما قاله عن ايران وأميركا!

معاون الصدر يكشف سرا جديدا .. وهذا ما قاله عن ايران وأميركا!
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد المعاون الاول لزعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدی الصدر رفضه المطلق لما تقوم به قوى الاستكبار العالمي وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية تجاه الشعب الايراني.

وكتب جليل النوري تحت عنوان "لا لتجويع الشعوب" على موقع "آفاق".

ربما من الاسرار التي ابوح بها لاول مرة، هي ما يخص دول الجوار، وتحديدا الجمهورية الاسلامية الايرانية، والجمهوية العربية السورية.
ففي العام ٢٠٠٥ واثناء النقاش مع كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية، وبحضور سماحة السيد القائد مقتدى الصدر اعزه الله، ابلغناهم ان اي اعتداء عليهم من قوى الاستكبار العالمي، المتمثلة بالثالوث المشؤوم (الامريكي-الاسرائيلي-البريطاني)، سيكون لنا موقف في الميدان، ولن نكون مكتوفي الايدي وقتها، وهذا القرار ليس سياسيا ولا تملّقيا، وانما هو واجب شرعي واخلاقي، يفرضه علينا ديننا ومذهبنا ومرجعيتنا، حاله حال القرار الذي اتخذته القيادة اثناء مقارعة الاحتلال لحظة دخوله ارض العراق، وهذا القرار كان ولازال وسيبقى ساري المفعول٠
اما ما يخص الجارة سوريا، فقبل فترة ليست ببعيدة، وتحديدا حينما ارادت الادارة الامريكية ان تتدخل بريا في احتلال سوريا، بعد اتهام النظام هناك باستخدام الكيميائي، فان القيادة الصدرية اوعزت عسكريا باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقوف بوجه هذا العدوان ان وقع، وامرت بتسهيل كافة الاجراءات لصد هذا العدوان حال حصوله٠
ومن هذا المنطلق الشرعي والاخلاقي، فاننا نرفض رفضا قاطعا ما تقوم به قوى الاستكبار العالمي وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية تجاه الشعب الايراني، من اسلوب حقير لا انساني قائم على اساس تجويع وتركيع الشعوب، وهو اسلوب دنيء وقح استخدمته ضد اكثر من دولة، وما بلدنا عنه ببعيد، والذي سيكون المتضرر الاول والاخير هو شعوب تلك الدول المحاصرة، نتيجة لهذه السياسة التجويعية الرخيصة، فعليه يجب ان نكون على قدر المسوولية وان لا ننجر خلف قوى الشيطان سواء بالكلمة او الموقف، بل حتى في النوايا، فهذه القوى معلومة الحال، وهي لم ولن تعمل عملا على الاطلاق تريد به الخير للانسانية، فالشر المُطلَق لا يصدر منه الا الشر المُطلَق٠
جليل النوري معاون السيد مقتدى الصدر
يوم الاربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي القعدة للعام ١٤٣٩
المصادف للثامن من شهر اب للعام 2018

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