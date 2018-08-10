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اوغلو یؤكد بان تركیا لن تلتزم بالحظر الامیركی ضد ایران

اوغلو یؤكد بان تركیا لن تلتزم بالحظر الامیركی ضد ایران
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد وزیر الخارجیة التركی مولود جاویش اوغلو بان بلاده سوف لن تلتزم بالحظر الامیركی ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

العالم - ايران

وقال اوغلو خلال استقباله المبعوث الخاص للرئیس الایرانی محمود واعظی، لقد اعلنا صراحة باننا سوف لن نلتزم بالحظر الامیركی ضد ایران.

ووصف وزیر الخارجیة التركی مواقف ایران تجاه مختلف القضایا ومنها الخروج الامیركی من الاتفاق النووی بانها جدیرة بالتقدیر.

من جانبه قال المبعوث الخاص للرئیس الایرانی ان الدول الاوروبیة والاتحاد الاوروبی عازمون علي الحفاظ علي الاتفاق النووی وقد قدموا لنا مقترحات فی الشؤون المالیة والنفطیة.

واضاف، ان رئیسی البلدین رسما خارطة طریق جیدة للوصول بحجم التبادل التجاری (بین ایران وتركیا) الي 30 ملیار دولار.

وفی اللقاء بحث واعظی مع اوغلو بشان القضایا الثنائیة وسبل تطویر التعاون بین البلدین.

وفی تغریدة له فی حسابه علي موقع 'تویتر'، كتب وزیر الخارجیة التركی: 'بحثنا مع واعظی القضایا المدرجة علي جدول أعمال البلدین'.

وكان رئیس مكتب رئاسة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة المبعوث الخاص لرئیس الجمهوریة قد التقي الرئیس التركی رجب طیب اردوغان وسلمه رسالة خطیة من الرئیس روحانی.

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