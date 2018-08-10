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المالكي يجدد موقفه الرافض للحظر الاقتصادي على ايران

المالكي يجدد موقفه الرافض للحظر الاقتصادي على ايران
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

جدد نوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق، موقفه الرافض للحظر الاقتصادي على الشعب الايراني، داعيا المجتمع الدولي إلى رفض سياسة التجويع التي تفرض على الشعوب.

العالم - ايران

وخلال استقباله السفير الايراني ببغداد ايرج مسجدي جرى بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة والعالم كما تمت مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي جانب اخر من حديثه اكد المالكي على أن القوي الوطنية العراقية تواصل مشاوراتها بهدف التوصل إلى موقف يمهد إلى انطلاق مرحلة جديدة تسير بها العملية السياسية نحو تشكيل حكومة قوية تلبي مطالب الشعب.

من جانبه، أعرب السفير الايراني لدى بغداد عن تقدير الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواقف العراق تجاه إيران وشعبها إقليميا ودوليا.

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