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عمار الحكيم يعلن موقفه من الحظر الاقتصادي على ايران

عمار الحكيم يعلن موقفه من الحظر الاقتصادي على ايران
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس التحالف الوطني العراقي السيد عمار الحكيم، الحظر الامريكي على الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاوزا على الارادة الدولية والتعهدات والاتفاقيات المبرمة

العالم - ايران

وذكر بيان لمكتبه ان السيد عمار الحكيم استقبل السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي وبحث معه تطورات المشهد السياسي المحلي والاقليمي والعلاقات بين البلدين الجارين ، والحظر الامريكي على الجمهورية الاسلامية الايرانية وتداعياتها علي المنطقة .

واكد السيد عمار الحكيم ان " هذا التصعيد يضر بمصالح دول المنطقة وشعوبها ، وان الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية على الجمهورية الاسلامية الايرانية يعد تجاوزا على الارادة الدولية والتعهدات والاتفاقات المبرمة ".

وشدد على ضرورة تغليب لغة الحوار لتجاوز الازمات ، وجدد الدعوة لجلوس اطراف النزاع علي طاولة الحوار والابتعاد عن لغة التهديد واساليب تجويع الشعوب .

واشار السيد عمار الحكيم الى اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

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