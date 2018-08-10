عمار الحكيم يعلن موقفه من الحظر الاقتصادي على ايران

العالم - ايران

وذكر بيان لمكتبه ان السيد عمار الحكيم استقبل السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي وبحث معه تطورات المشهد السياسي المحلي والاقليمي والعلاقات بين البلدين الجارين ، والحظر الامريكي على الجمهورية الاسلامية الايرانية وتداعياتها علي المنطقة .

واكد السيد عمار الحكيم ان " هذا التصعيد يضر بمصالح دول المنطقة وشعوبها ، وان الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية على الجمهورية الاسلامية الايرانية يعد تجاوزا على الارادة الدولية والتعهدات والاتفاقات المبرمة ".

وشدد على ضرورة تغليب لغة الحوار لتجاوز الازمات ، وجدد الدعوة لجلوس اطراف النزاع علي طاولة الحوار والابتعاد عن لغة التهديد واساليب تجويع الشعوب .

واشار السيد عمار الحكيم الى اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.