قائد أركان الجيش الأمريكي يعترف بقوة ايران

العالم - ايران

ونقلت صحيفه نيويورك تايمز عن جوزف وويل قوله للصحفيين أنّ هذه المناورات هي من المناورات الايرانية في مضيق هرمز قام بها حرس الثورة الاسلامية .

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف كان قد أعلن سابقاً عن نية ايران إجراء مناورات بحرية في الخليج الفارسي محذراً الأعداء من القوة التي تتمتع بها ايران.

وكانت قناة بي بي سي قد أعلنت عن هذه المناورات وعن القلق الذي ساور مسؤولي البيت الابيض بعد تحذير رمضان شريف كل من تسوّل له نفسه الإعتداء على البلاد وعن جهوزية القوات المسلحة الايرانية.