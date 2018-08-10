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قائد أركان الجيش الأمريكي يعترف بقوة ايران

قائد أركان الجيش الأمريكي يعترف بقوة ايران
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

إعترف قائد أركان الجيش الأمريكي «جوزف وويل» في معرض توضيحه للمناورات التي قام بها حرس الثورة الاسلامية في مياه الخليج الفارسي بالكفاءة العسكرية الايرانية في هذه المياه مؤكداً علي قدرة ايران علي تلغيم مضيق هرمز وتركيب رادارات ومنظومة صاروخية فيه.

العالم - ايران

ونقلت صحيفه نيويورك تايمز عن جوزف وويل قوله للصحفيين أنّ هذه المناورات هي من المناورات الايرانية في مضيق هرمز قام بها حرس الثورة الاسلامية .

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف كان قد أعلن سابقاً عن نية ايران إجراء مناورات بحرية في الخليج الفارسي محذراً الأعداء من القوة التي تتمتع بها ايران.

وكانت قناة بي بي سي قد أعلنت عن هذه المناورات وعن القلق الذي ساور مسؤولي البيت الابيض بعد تحذير رمضان شريف كل من تسوّل له نفسه الإعتداء على البلاد وعن جهوزية القوات المسلحة الايرانية.

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