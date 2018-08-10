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وسائل اعلام صينية..

حظر النفط الايراني سيشعل أسعار النفط

حظر النفط الايراني سيشعل أسعار النفط
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

قدمت إذاعة الصين الدولية اليوم الجمعة تحليلاً عن توفير ايران لمتطلبات السوق العالمية للنفط مؤكدة ان حرمان العالم من هذا النفط سيؤدي الي إرتفاع سعره.

العالم - ايران

وشبّهت الاذاعه الصينية مواقف وسياسات ترامب بأنها حفرة فضائية قاتمة تمنع رؤية مستقبل الإقتصاد العالمي مستذكره بذلك بحظر النفط الايراني وافرازاته الدولية.

وأضاف التحليل المُذاع من الاذاعه الصينية بأن الحكومة الامريكية حذرت كل من يتعامل مع ايران تجارياً بالتخلي عن التجارة معها حيث وقعَت شركتا بيجو ورينو الفرنسي في هذا الفخ الامريكي.

ورأت بأن الحرب التي شنتها واشنطن اقتصادياً ستترك اثرا سلبياً على النمو الاقتصادي الدولي وعلي الولايات المتحده نفسها رغم مزاعم البعض بأنه سيعود بالنفع علي اقتصادها.

كما أكد المحللون علي أن الإقتصادات العالمية باتت متقاربة وأية زيادة في التعريفات الجمركية من شأنها أن تزيد من أعباء التجارة الدولية محذرين صندوق النقد الدولي من تداعيات هذه القرارات.

وختاماً رأى المحللون ان السياسات الامريكية كالانسحاب من الإتفاق النووي وشن حروب اقتصادية والإنسحاب من معاهدة باريس جميعاً تدل على عدم إمكانية توقُّع القرار الأمريكي والثقة به.

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