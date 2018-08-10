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ردود الافعال على تصريحات العبادي حول الحظر الاميركي على ايران

ردود الافعال على تصريحات العبادي حول الحظر الاميركي على ايران
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه

الخبر:

في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن استياء بلاده من الحظر الاميركي الجديد على ايران إلا أنه أكد التزامه بالحظر، نددت أغلب القوى والاحزاب السياسية العراقية باجراءات الحظر الامريكي على ايران.

التحليل:

في مقابل موقف رئيس الوزراء العراقي ذي طابعين، اتخذت اغلب القوى والاحزاب السياسية العراقية ردة فعل سلبية تجاه الحظر الامريكي، ترى هذه القوى أنه كان على رئيس الوزراء اتخاذ موقف معارض للحظر الامريكي على ايران نظرا لمساعدات الجمهورية الاسلامية الكثيرة للعراق دولة وشعبا بعد عهد صدام البائد وخاصة المساعدات الاخيرة للعراق في محاربة جماعة داعش الارهابية.

لم تتخذ الجمهورية الاسلامية الايرانية أي ردة فعل على تصريحات العبادي لأن الاحزاب والقوى السياسية في العراق(نحو ثلاثين حزبا وكتلة سياسية ومؤسسة) أوفت حق العلاقة بين ايران والعراق.

من الواضح ان العراق اليوم بات في منزلة عالمية يملك فيها من مقومات الاستقلال ما يجعله مستقلا عن امريكا والسعودية. ولذلك فإن انسجام الاحزاب والقوى السياسية العراقية في موقفها المندد بالحظر الامريكي على ايران هو بمثابة "لا كبيرة" (صفعة قوية) في وجه امريكا قبل ان يكون دعما لإيران.

كما أنه لا يمكن انكار الغاء التوجهات المرتكزة على "الصوت الواحد" في المستقبل السياسي للعراق نظرا للواقع الحالي.

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