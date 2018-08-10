خطيب جمعة طهران: لا تفاوض مع اميركا

العالم - ايران

وفي خطبتي صلاة الجمعة بطهران، قال آية الله كاشاني: ان بلادنا تواجه حربا نفسية واقتصادية يشنها الاعداء، في حين ان البعض يمارسون الاحتكار، لذلك لابد من الحزم في معاقبة هكذا اشخاص، خاصة ان بلادنا تواجه حربا يشنها ضدها الاستكبار العالمي.

وتعليقا على تصريحات ترامب، والتي دعا فيها الى التفاوض مع ايران دون قيد او شرط، قال امامي كاشاني: ان هدف الاعداء هو ان يمارسوا الضغوط لترضخ ايران للتفاوض.. وأي مفاوضات؟ المفاوضات التي يحدد الاعداء اهدافها.. ان ايران ترفضها، وإن مواقفنا هي ذاتها التي أعلن عنها قائد الثورة المعظم. وبفرض المحال لو جرت هكذا مفاوضات، فإن أميركا ستنقضها.

ولفت امام جمعة طهران المؤقت، الى انه وفق تقرير واشنطن بوست، فإن ترامب بالمتوسط، يطلق في اليوم اكثر من 7 أكاذيب.

وبيّن ان أميركا بقوتها والصهاينة بمؤامراتهم وآل سعود بأموالهم يحاولون القضاء على العالم الاسلامي، مصرحا: ان علينا ان نتحلى بالحذر واليقظة وان نتمسك بوحدة الكلمة، داعيا المسؤولين والشعب والقطاع الخاص الى ان يؤدوا مسؤولياتهم في هذا المجال.