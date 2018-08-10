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هذا الأمر يعود لليبيين.. ولليبيين فقط!

هذا الأمر يعود لليبيين.. ولليبيين فقط!
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

ردت السفارة الإيطالية في ليبيا على الانتقادات العنيفة التي صدرت عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، نافية أن يكون السفير الإيطالي لدى ليبيا قد دعا إلى تأجيل الانتخابات.

العالم - لیبیا

وشددت البعثة الدبلوماسية الإيطالية لدى ليبيا في تغريدة على حسابها في تويتر على أن السفير جوزيبي بيروني "لم يطلب أبدا تأجيل الانتخابات الليبية، بل العكس هو الصحيح، فقد قال إن قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات يعود لليبيين ولليبيين فقط".

جاء ذلك ردا على بيان صدر أمس عن لجنة الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، استنكر بشدة ما وُصفت بأنها تصريحات صدرت عن السفير الإيطالي في ليبيا جوسيبي بيروني، طالب فيها بتأجيل الانتخابات الليبية، ضاربا بذلك "بعرض الحائط الأعراف الدبلوماسية التي تنظم عمله كممثل لبلاده في ليبيا"، كما ورد في بيان اللجنة.

وذهبت اللجنة المختصة بالشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي إلى أن "السفير بيروني غير مرغوب به في ليبيا، مع الأخذ في عين الاعتبار تعيين بديل له".

وكان السفير الإيطالي لدى ليبيا تعرض لموجة واسعة من الانتقادات بسبب تصريحات أدلى بها خلال حوار تلفزيوني مع قناة محلية، أشار فيها إلى أن "المهم ليس فقط إجراء الانتخابات، بل إجراؤها بشكل مناسب، حتى لا يكون بعد إجرائها تفاقم للأزمة الحالية".

وشدد بيروني على ضرورة "أن تكون هناك قاعدة دستورية واحدة، وظروف أمنية مناسبة لصياغة الإطار القانوني المؤسسي الدستوري لإجراء الانتخابات بشكل مناسب"، مضيفا أن هذا "التزام تشارك فيه إيطاليا والمملكة المتحدة".

ورأى السفير الإيطالي أيضا أن "التركيز على موعد الانتخابات خطأ"، مشددا على أهمية التحضير للانتخابات الليبية المقبلة بشكل مناسب كي لا يتكرر مع ما حدث في 2014 من صراع بعد الانتخابات.

یفید أن اجتماع باريس الذي عقد في 29 مايو الماضي بمشاركة الأطراف الليبية الرئيسة اقر عدة مبادئ، من بينها، إجراء انتخابات في العاشر من ديسمبر المقبل، والتمهيد لها بوضع أسس دستورية واعتماد قوانينها المنظمة بحلول 16 سبتمبر.

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