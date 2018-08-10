لافروف وبومبيو متفقان على مواصلة الحوار

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وأشار لافروف، حسب بيان للخارجية الروسية، في اتصال هاتفي أجراه اليوم مع بومبيو، إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من دول العالم لم تقدم أي أدلة تثبت وقوف موسكو وراء التسميم المزعوم لضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سولزبوري البريطانية 4 مارس العام الجاري.

وذكر بيان الخارجية أن الوزيرين بحثا أثناء المكالمة طيفا من القضايا الدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في سوريا وغيرها من المسائل المطروحة على أجندة اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في هلسنكي 16 يوليو الماضي.

ولفت البيان إلى أن عميدي دبلوماسية الدولتين اتفقا على مواصلة الاتصالات بخصوص جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT