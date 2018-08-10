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رغم العقوبات الأمريكية الجديدة..

لافروف وبومبيو متفقان على مواصلة الحوار

لافروف وبومبيو متفقان على مواصلة الحوار
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأمريكي مايك بومبيو أن موسكو ترفض رفضا قاطعا العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على موسكو بذريعة "قضية سكريبال".

العالم - أوروبا

وأشار لافروف، حسب بيان للخارجية الروسية، في اتصال هاتفي أجراه اليوم مع بومبيو، إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من دول العالم لم تقدم أي أدلة تثبت وقوف موسكو وراء التسميم المزعوم لضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سولزبوري البريطانية 4 مارس العام الجاري.

وذكر بيان الخارجية أن الوزيرين بحثا أثناء المكالمة طيفا من القضايا الدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في سوريا وغيرها من المسائل المطروحة على أجندة اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في هلسنكي 16 يوليو الماضي.

ولفت البيان إلى أن عميدي دبلوماسية الدولتين اتفقا على مواصلة الاتصالات بخصوص جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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