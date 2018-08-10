باكستان: سنواصل علاقاتنا التجارية مع طهران رغم الحظر

العالم - ايران

وافاد الموقع الالكتروني لصحيفة 'اكسبرس تريبيون' ان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل قال ان اسلام آباد تتدارس حاليا تداعيات الحظر الاميركي ضد ايران الا انها بصفة دولة مستقلة تحتفظ لنفسها بهذا الحق وهو مواصلة علاقاتها التجارية والاقتصادية المشروعة مع ايران رغم الحظر.

يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعد اعلان خروج بلاده غير المشروع من الاتفاق النووي في 8 ايار/ مايو، اعلن عن اعادة اجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الاولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من اعلان خروجه من الاتفاق.

وقبل ايام بدات اميركا تطبيق الحزمة الاولى من اجراءات حظرها الظالم ضد الجمهورية الاسلامية فيما ستطبق الحزمة الثانية بعد نحو 90 يوما.