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نشرة بانوراما: "عقوبات واشنطن على موسكو" و"مخاض تشكيل حكومة بغداد"

نشرة بانوراما:
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "روسيا.. هستيريا العقوبات الاميركية ونذر الحرب الاقتصادية" و"العراق.. مخاض تشكيل الحكومة بعد نتائج الفرز اليدوي".

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في ملف بانوراما الاول..نتابع اعلان واشنطن رزمة عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف موسكو وتحذير رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف من أن بلاده ستعتبر العقوبات في حال تنفيذها حربا اقتصادية مشددا على أن موسكو سترد على هذه العقوبات بكل الوسائل المتاحة.

في ملفنا الثاني.. نستعرض نتائج الانتخابات التشريعية في العراق وتصدر تحالف سائرون بقيادةِ السيد مقتدى الصدر بعد انتهاء الفرز اليدوي بقرار من المحكمةُ العليا. وكذلك مطالبة العراقيين الاسراع في تشكيل الحكومة في ظل فشل الكتل الفائزة بعد ثلاثة اشهر من الانتخابات في الاتفاق على ائتلاف يمثل الأغلبية.

غرفة أخبار العالم

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