العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في ملف بانوراما الاول..نتابع اعلان واشنطن رزمة عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف موسكو وتحذير رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف من أن بلاده ستعتبر العقوبات في حال تنفيذها حربا اقتصادية مشددا على أن موسكو سترد على هذه العقوبات بكل الوسائل المتاحة.

في ملفنا الثاني.. نستعرض نتائج الانتخابات التشريعية في العراق وتصدر تحالف سائرون بقيادةِ السيد مقتدى الصدر بعد انتهاء الفرز اليدوي بقرار من المحكمةُ العليا. وكذلك مطالبة العراقيين الاسراع في تشكيل الحكومة في ظل فشل الكتل الفائزة بعد ثلاثة اشهر من الانتخابات في الاتفاق على ائتلاف يمثل الأغلبية.

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