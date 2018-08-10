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قائد في حرس الثورة الاسلامية..

الاميركان لم يحصدوا بالمنطقة شيئا سوى الذل والمهانة

الاميركان لم يحصدوا بالمنطقة شيئا سوى الذل والمهانة
الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

اكد نائب قائد فيلق 'القدس' التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني، بان الاميركان بتواجدهم في المنطقة واطلاقهم حربين كبيرتين في العراق وافغانستان لم يحصدوا سوى الذل والمهانة وعدم المصداقية.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به الجمعة خلال منتدى اقيم في مدينة كرج لتكريم ذكرى شهداء محور المقاومة، قال العميد قاآني، ان مقاومتنا الراسخة هي التي جعلتنا نتمكن على مدى 40 عاما من التصدي بشموخ للاعمال الشريرة الشاملة التي تقوم بها اميركا و"اسرائيل" وحلفاؤهما وان نخرج بعزة من جميع المؤامرات في المجالات العسكرية والامنية والضغوط الاقتصادية.

واضاف، انه خلال الاعوام الـ 15 الماضية كلما زاد العدو من هجماته كلما تصاعدت مقاومة الشعب تبعا لذلك.

وتابع العميد قاآني، ان اميركا وبعد حادثة 11 سبتمبر شنت حربين كبيرتين في العراق وافغانستان وجاءت بالالاف من قواتها بمعية معدات عسكرية ضخمة الا انه وبعد 17 عاما من بدء هاتين الحربين اصبحت اميركا التي تدعي بانها القوة الكبرى في العالم مشلولة وعاجزة فيهما.

وقال نائب قائد فيلق 'القدس'، ان الاميركيين شاركوا في هاتين الحربين بصورة مباشرة وانفقوا مليارات الدولارات وقتل الكثير من افراد قواتهم ورغم ان الرقم الحقيقي هو اكثر مما يعلنون فانهم لم يحصدوا سوى الذل والمهانة وعدم المصداقية.

واضاف، ان الاميركيين وقبل ان يخرجوا من العراق وقبل ان يعدوا اي مسؤول عراقي بالخروج من بلدهم بعثوا شخصا الى بلادنا ووعدوا بـ' اننا سنغادر العراق ولكن حتى ذلك الوقت استخدموا مكانتكم كي لا تقتل الفصائل العراقية المزيد من الاميركيين'، اذن هذه هي حصيلة المقاومة.

ونوه الى ان الاميركيين والصهاينة وبعد فشلهم في تحقيق مآربهم من وراء الحروب التي شنوها في المنطقة، لجأوا الى اطلاق الجماعات التكفيرية الارهابية بتعبئة فكرية من قبل رجال الدين السعوديين لاعدادهم ومن ثم ارسالهم الى العراق وسوريا ومناطق اخرى.

وقال العميد قاآني، ان اميركا تريد القضاء على الاسلام في المنطقة الا ان شعوب المنطقة متمسكة بدينها ولا تشكّوا بان هذا الطريق المفعم بالمفاخر والعزة سيستمر.

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