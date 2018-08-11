اندلاع حريق في محمية 'ميانكالة' الطبيعية شمالي ايران

العالم - حوادث

وافادت وكالة 'ارنا' نقلا عن شهود عيان، بان النيران اندلعت في الساعة الثامنة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش) في منطقة الحدود الادارية بين محافظتي مازندران وكلستان.

وفي هذا الصدد قال مدير عام شؤون البيئة في محافظة مازندران حسين علي ابراهيمي كارنامي، ان النيران اندلعت في منطقة ميان قلعة وخزيني وهي نقطة حدود ادارية بين محافظتي مازندران وكلستان.

واوضح بان فرق الاطفاء من مراكز الاطفاء في حديقة الحيوان 'سمسكندة' والمحمية المائية 'ميانكالة' توجهت بكامل معداتها الي منطقة الحريق لاطفائه.

يذكر ان الغطاء العشبي والغابي للمحمية المائية 'ميانكالة' تعرض للحريق عدة مرات منذ بداية العام.