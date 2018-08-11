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ترامب يحادث ماكرون هاتفيا.. وهذا ما دار بينهما

ترامب يحادث ماكرون هاتفيا.. وهذا ما دار بينهما
السبت ١١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي ماكرون، التجارة والأمن.

العالم - الأميركيتان

وكتب ترامب على موقعه على "تويتر": "لقد أجريت محادثة هاتفية جيدة للغاية مع إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، ناقشنا، مواضيع شتى، لا سيما الأمن والتجارة".

وفي سياق متصل اعلن البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا يوم الجمعة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث ناقشا التجارة والوضع في إيران والشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيسين ناقشا "مجموعة كبيرة من القضايا التجارية والأمنية تشمل الوضع في إيران والشرق الأوسط بشكل أوسع".

كما اعلن قصر الاليزيه في بيان مقتضب أن ترامب وماكرون ناقشا الأوضاع في سوريا وإيران والصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولكنه لم يشر إلى التجارة.

وكان ترامب وماكرون قد التقيا خلال اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل في يوليو/ تموز حيث انتقد الرئيس الأمريكي أعضاء الحلف الذين لم يلتزموا بمستوى الإنفاق الدفاعي المستهدف.

 

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