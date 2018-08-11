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سفينة إغاثة تنقذ 141 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا

سفينة إغاثة تنقذ 141 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا
السبت ١١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أنقذت سفينة إغاثة 141 مهاجرا كانوا مكدسين في قوارب خشبية قبالة ساحل ليبيا في أول مهمة لها منذ دخولها في مواجهة مع إيطاليا ومالطا لرفض سلطات البلدين السماح لمن تم إنقاذهم بالنزول في موانئهما.

العالم - لیبیا

وعندما أبعدت إيطاليا السفينة أكواريوس في يونيو/حزيران وحذت مالطا حذوها، أمضت السفينة تسعة أيام شاقة في البحر قبل أن تتمكن من إنزال المهاجرين في إسبانيا في نهاية المطاف، بحسب رويترز.

واجتذب الخلاف أيضا الاتحاد الأوروبي وفرنسا وتفجرت خلافات سياسية بين روما وباريس منذ ذلك الحين.

وأنقذت السفينة، التي تديرها مؤسسة (إس.أو.إس ميديتيرانيه) الفرنسية الألمانية الخيرية ومنظمة أطباء بلا حدود، 25 مهاجرا بينهم ست نساء من قارب خشبي صغير على بعد نحو 25 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي.

وكانت أحوال الطقس هادئة ومشمسة الجمعة لكن القارب الذي كان يعج بأكثر من حمولته من المهاجرين كان يطفو بالكاد على سطح الماء.

وبدا التوتر على الركاب وساورهم القلق مع اقتراب المنقذين الذين سلموهم سترات نجاة وساعدوهم لصعود السفينة. وفي وقت لاحق أنقذت أكواريوس 116 شخصا آخرين كانوا على قارب خشبي ثان في نفس المنطقة بينهم 38 امرأة و73 صبيا تحت سن الثامنة عشرة.

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